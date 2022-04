À Grenoble, des professionnels de la protection de l'enfance manifestent devant l'Hôtel du Département

Au quotidien, ils assurent la sécurité des enfants, mais aujourd'hui, c'est leurs emplois qu'ils veulent défendre. Environ 100 professionnels du milieu associatif de la protection de l'enfance étaient rassemblés ce mardi 12 avril devant l'Hôtel du Département à l'appel de la CFDT et de la CGT. En cause, plusieurs décisions du Département qui leur font craindre des conditions de travail dégradées et des suppressions de postes.

Le suivi de 500 mineurs placé dans les mains du Département

L'un des points majeurs de friction concerne les enfants eux-mêmes. Le Département, qui est le financeur principal de ces associations et le garant de la politique de protection de l’enfance, a annoncé qu'il allait prendre à sa charge le suivi de 500 mineurs. Ces enfants et adolescents étaient jusqu'ici gérés par les associations, qui voient avec ce changement la crainte de perte d'emplois. Delphine Bellenger est éducatrice spécialisée depuis sept ans au sein de l'association Sauvegarde Isère. "Cette décision va forcément impacter les masses salariales des associations", s'inquiète-t-elle.

Plusieurs associations étaient justement représentées devant le Conseil Départemental ce mardi, dont Sauvegarde Isère et le CODASE. Toutes veulent faire un seul bloc pour montrer leur unité. "Nous nous rendons compte que toutes les informations ne sont pas données de la même façon à tout le monde, ne sont pas données dans la même temporalité, déplore Delphine Bellenger. On se demande aussi à quoi sert ce flou de la part du Département. À l'heure actuelle, les salariés de toutes les associations ne sont pas au même niveau d'information."

Les associations de protection de l'enfance CODASE et Sauvegarde Isère ont voulu montré leur unité dans cette manifestation. © Radio France - Dimitri Morgado

Un nouveau cahier des charges qui inquiète

Ce rassemblement avait également lieu pour dénoncer un deuxième axe de tension. Le Département a annoncé qu’un nouveau cahier des charges allait être prochainement imposé, sans que les modalités concrètes de sa mise en œuvre ne soient connues par les principaux intéressés. "Aujourd'hui, nous sommes venus dénoncer une méthode brutale de la part du Département qui fait des choix à l'unilatéral, qui vient nous imposer un cahier des charges, c'est-à-dire qui vient reprendre nos conditions de travail, explique Delphine Bellenger. Le département de l'Isère veut imposer des choses qui nous paraissent complètement saugrenues par rapport aux réalités des familles que nous accompagnons." Dans ce cahier des charges, il y a par exemple le travail en soirée, jusqu'à 20 heures et certains samedis.

Les grévistes regrettent également le manque de communication du Conseil Départemental sur ces sujets. "Tout cela se fait de façon complètement imposée, sans coordination avec des acteurs avec lesquels, pourtant, ils travaillent en collaboration depuis des années. Pour donner un exemple, l'association Sauvegarde Isère est sur le terrain depuis plus de 70 ans, donc on pense quand même qu'on est tout à fait à même de partager une expertise et une expérience de terrain, raconte Delphine Bellenger. On ne comprend pas aujourd'hui cette méthode si brutale et ces remaniements qui vont, de facto, avoir une incidence sur les familles que nous accompagnons et sur les enfants que nous devons protéger."

Les manifestants ont fait du bruit devant l'Hôtel du Département pour interpeller Jean-Pierre Barbier, son président, sans succès. © Radio France - Dimitri Morgado

Le Département assume ses choix

Le Président du Département, Jean-Pierre Barbier assume les décisions prises dans ce domaine. "Moi, je n'ai rien à dire, si ce n'est qu'aujourd'hui le Département, qui est en charge de la protection de l'enfance, a fait un certain nombre de constats, explique-t-il. À l'issue de ces constats, le département de l'Isère a pris un certain nombre de décisions." Même si ces décisions semblent actées, Jean-Pierre Barbier dit ne pas être contre le dialogue. "Certains membres d'associations contestent nos choix, admet le chef du Département. Le dialogue est ouvert et nous allons en débattre."