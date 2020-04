A Grenoble, les fermetures nocturnes reprennent sur l'A480 avant la véritable reprise des travaux le 4 mai

C'est l'un des gros chantiers de l'agglomération grenobloise à l'arrêt depuis le 16 mars. Il va reprendre progressivement à partir du 4 mai avec une première fermeture nocturne dès ce lundi 27 avril au soir pour des travaux de réparation de la chaussée et de préparation du chantier.

Les engins de chantier vont redémarrer à partir du 4 mai

Tous les engins sont à l'arrêt depuis le début du confinement sur le chantier de réaménagement de l'A480 dans l'agglomération grenobloise. Ils devraient se remettre en mouvement progressivement le 4 mai, après mise en place de mesures de protection sanitaire pour tous ceux qui vont intervenir sur le chantier.

Les "lieux de vie" seront notamment réaménagés pour pouvoir accueillir le personnel dans le respect des nouvelles règles sanitaires imposées par le coronavirus. Les travaux reprendront ensuite avec la mise en place des mesures barrière et en limitant la "co-activité" des entreprises.

Le phasage du chantier va suivre son calendrier initial, mais avec 2 mois de retard

AREA a adopté les directives énoncées dans le Guide de préconisation de sécurité sanitaire élaboré par l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Les actions à mettre en oeuvre impose un décalage des travaux d'au minimum 2 mois. Mais la société d'autoroute a fait le choix de garder le phasage initialement prévu pour ne pas perturber l’enchaînement des interventions et limiter l'impact sur la circulation des usagers.

Concrètement, dès ce lundi soir, sont prévus des travaux de réparation de la chaussée de l’A480 et la circulation sera coupée entre 21h et 6h entre le diffuseur du Rondeau (sortie 5) et celui de Catane (sortie 3) en direction de Lyon.

Reprise aussi ce lundi 27 avril du chantier sur l'A48

De la même façon, les travaux préparatoires à la mise en place des voies réservées au covoiturage et aux transports collectifs arrêtés le 16 mars reprennent progressivement à partir de ce lundi 27 avril, avec les mêmes mesures sanitaires que pour le chantier de l’A480. Les travaux se font la journée, sans perturber la circulation.

Pour connaître le calendrier actualisé des coupures et perturbations, consultez le site : www.a480rondeau.fr