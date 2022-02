À Grenoble, les salariés de Mvélo+ dénoncent des conditions de travail "insoutenables"

La rédaction de France Bleu Isère a rencontré des salariés de Mvélo+ qui dénoncent les conditions de travail dans leur entreprise. Par peur des représailles de leur direction, ils ont souhaité rester anonymes. Depuis 2020, et pour une durée d'au moins quatre ans, c'est Cykleo qui est devenu l'exploitant du réseau. C'est bien cette entreprise qui est directement visée par les critiques des équipes de Mvélo+.

Un logiciel au centre du mal-être

À la source du malaise, un logiciel censé révolutionner la gestion du service. Il s'appelle Phoenix. Cet outil a été mis en place par Cykleo. Sur le papier, Phoenix devait remplacer plusieurs autres logiciels. Une sorte de tout-en-un, qui compile les fonctionnalités des anciens programmes, la régie comptable, la gestion des locations et la gérance des consignes vélo. Sauf que dans les faits, le résultat ne semble pas être au rendez-vous. Selon les salariés, les données des clients n'ont pas été transférées correctement des anciens logiciels vers Phoenix. Des erreurs se seraient glissées dans de nombreux fichiers clients.

Le logiciel poserait également des problèmes concernant les consignes vélo. Ces consignes sont des locaux fermés présents dans la ville qui permettent aux utilisateurs de garer leur vélo en toute sécurité. Pour récupérer sa bicyclette, l'usager doit utiliser son badge. Sauf que, d'après les employés, il arrive souvent que les badges ne soient pas reconnus par la machine. Le cycliste est contraint de rester dehors, et son vélo, dedans.

Les salariés avaient déjà alerté leur direction sur ces problématique en entamant une grève illimitée le 7 septembre 2021. Six mois plus tard, ils déplorent le fait que rien n'ait changé.

Une souffrance qui s'accentue

Une grève qui, toujours selon les salariés que nous avons rencontrés, a eu des conséquences sur les contrats de certains de leurs collègues. Des CDD n'auraient notamment pas été renouvelés. "Ces personnes ont eu le malheur d'être grévistes, pour être solidaires avec les agents du service. Leur contrat n'a pas été renouvelé à cause de ça, c'est certain. Cela représente quand même au moins quatre ou cinq personnes", expliquent-ils. Une action de la direction vue comme une forme de "répression" par les employés. Depuis l'arrivée de Cykleo, de nombreux avantages se seraient également envolés. C'est le cas par exemple de la semaine de quatre jours, qui est passée à nouveau à cinq très rapidement. "C'est pour nous punir. Opérationnellement parlant, ça n'a aucun sens, condamne l'un d'eux. Chaque fois qu'ils vont pouvoir nous enlever le moindre acquis, ils le feront". Les employés assurent également avoir eu la visite de la médecine du travail, "elle a alerté sur du harcèlement moral collectif".

"On ne compte plus, dans les équipes, le nombre d'arrêts maladie, de dépressions. On a même eu une tentative de suicide."

Les employés expliquent surtout que tous ces dysfonctionnements les pénalisent eux, mais pénalisent aussi les usagers. Ces derniers expriment d'ailleurs leur mécontentement directement auprès des agents sur place. "On ne sait plus quoi leur répondre. D'autant que nous avons une obligation de loyauté envers notre employeur. On ne peut pas le dénigrer devant les usagers. On est obligés de tout encaisser." Ce qui aurait eu des conséquences importantes sur certains employés. "On ne compte plus, dans les équipes, le nombre d'arrêts maladie, de dépressions. On a même eu une tentative de suicide. Il y a des gens qui vont se cacher dans les toilettes pour pleurer."

Une communication rompue

L'un des points de friction, mis en avant par les employés, concerne le manque de communication avec la direction. Ils assurent avoir alerté leur hiérarchie à de nombreuses reprises ces deux dernières années, sans vraie réponse. En interne, les salariés évoquent aussi des réprimandes de la part de leur direction, quand ils essaient de communiquer entre collègues sur des problématiques liées au service. "On nous met en garde, concrètement, si on continue à s'exprimer ouvertement, on s'expose à des sanctions", racontent-ils.

Une communication interne qui semble donc très compliquée. Mais ce serait aussi le cas aussi quand il s'agit de faire remonter à la Métropole ce qui ne va pas chez Mvélo+. Pour rappel, la Métropole, avec le Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG), est propriétaire du réseau. "Cykleo nous impose de mentir ou de cacher la vérité sur le fonctionnement du service aux élus, et ça nous pose vraiment problème", raconte l'un des employés.

S'exprimer pour alerter

Les employés insistent par ailleurs sur un point. S'ils prennent la parole, c'est pour que les choses changent. Ils souhaitent ainsi que la Métropole soit informée de ce qui se passe en interne. "On n'a rien contre la Métropole ou contre le SMMAG, au contraire. Ce sont eux qui gèrent le budget, et en l'occurrence ce budget est conséquent et suffisant", précisent-ils. C'est bien le gestionnaire, Cykleo, et ses pratiques managériales qui sont dans leur viseur.

Ils sont aussi très clairs sur un point, ils aiment leur travail. "C'est une pépite, ce service. C'est quelque chose de vraiment bien, c'est l'image de Grenoble. On pourrait faire tellement bien, tellement mieux, racontent-ils. Les personnes qui travaillent dans ce service sont toutes des passionnés de vélo. C'est pour ça que l'on s'accroche et qu'on ne veut pas partir aussi facilement."

La rédaction de France Bleu Isère a contacté la direction de Cykleo. Nos multiples demandes sont restées sans réponse.