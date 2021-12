A Grenoble, Point d'eau ouvre de nouveaux locaux aux 150 précaires qui viennent chaque jour se mettre à l'abri

"On l'a pensé comme une maison", sourit le directeur de Point d'eau, Richard Diot. "Aujourd'hui est un beau jour parce que cette ouverture est le résultat de 5 ans de travail, pour trouver des fonds, principalement. Et parce qu'on est très nombreux pour cette ouverture, entre 150 et 160 personnes sont venues ce matin".

Les anciens locaux de Point d'Eau, l'association créée en 1993 à Grenoble - Pascal Dagneaux, Educateur Spécialisé de Point d'Eau

On est passé de 180 à 500 mètres carrés et surtout on a des espaces spécialisés -Richard Diot, le directeur de Point d'eau

"Depuis, plus de 30 ans, on était dans une structure qui faisait 180 mètres carrés, qui avait été conçue pour accueillir entre 30 et 40 personnes par semaine et avec un bénévole, un salarié" explique encore Richard Diot. "Aujourd'hui, on accueille près de 100 à 150 personnes par jour. On a une dizaine de salariés, on a 60 bénévoles. Donc, on est passé dans un bâtiment qui fait près de 500 mètres carrés. Avec à la fois plus d'espace, des bureaux et surtout des espaces spécialisés. Typiquement, on accueillait les personnes pour des consultations médicales dans les espaces communs, devant tout le monde. Là, on a un bureau médical, on a des petits boxes d'entretien pour pouvoir travailler sur l'accès aux droits. C'est un beau projet. Je pense qu'il est globalement unique en France. On a construit un accueil de jour de toute pièce, avec tous les services qu'on voulait mettre à l'intérieur".

Beaucoup de sourires sur les visages à la découverte du nouveau Point d'eau © Radio France - Véronique Saviuc

Des tables, des canapés, des sanitaires, des espaces confidentiels, une boîte postale ....

Manon Gatto, une des 11 salariés de l'association se réjouit aussi de ces locaux enfin adaptés au public accueilli. C'est elle qui nous fait la visite guidée : "On est dans la pièce principale où tout se passe. C'est là qu'on accueille les gens qui présentent pour la première fois et qui expriment leur besoin. Là, derrière vous, vous avez l'espace douche et lessive. Là, on donne les serviettes, les produits d'hygiène, etc. Et donc, voilà, vous avez plein de petites tables autour desquelles les personnes peuvent déguster leur café, lire ou être accompagnées aussi dans leurs droits. Et puis, des espaces avec canapés plus détendus et qui donnent sur la baie vitrée, d'où l'on voit la cour extérieure. Là-aussi, on peut prendre un café et ils peuvent être avec leurs animaux. Et là, on a deux boxes un peu plus confidentiels pour de l'accès aux soins pour accompagner les personnes dans les démarches. Il y a aussi une boîte postale et un service de bagagerie pour poser ses affaires".

Des sanitaires pour ceux qui dorment dans la rue et travaillent ou cherchent du travail © Radio France - Véronique Saviuc

Je passe quand je ne travaille pas, pour ne pas rester dans le parc ou dans la rue - Issa, 39 ans

Parmi les bénéficiaires venus nombreux ce lundi matin, beaucoup d'hommes seuls, c'est le public majoritaire de Point d'Eau, même s'il y a de plus en plus de femmes et même des familles. Issa est arrivé en France de Guinée-Conakry il y a 2 ans. Aujourd'hui, il a un travail d'agent commercial, mais il continue à venir pour prendre un café avec des "collègues". "Je passe quand j'ai du temps, quand je ne travaille pas, au lieu de rester dans le parc ou de la rue. Le matin, je vais voir mes amis et prendre un café". Et quand on l'interroge sur le nouveau bâtiment de la rue Joseph-François Girot, il répond : "Nous sommes très ravis. C'est bien pour tous les gens qui n'ont pas de revenus ou qui sont sans abri, parce que c'est un peu compliqué pour eux".

Un lieu pour boire un café, retrouver des amis et ne pas rester dans la rue © Radio France - Véronique Saviuc

On prend un café, on se raconte nos histoires, ça fait une vie sociale -Jocelyne, 70 ans

Jocelyne, elle, connait l'association depuis sa création en 1993. Aujourd'hui, cette aide-soignante à la retraite a 70 ans. Et elle reste fidèle à tous ceux qu'elle a rencontrés au fil des ans dans l'ancien site de Point d'eau. "Je retrouve tous les gens que j'ai connus dans d'autres conditions. Et on peut parler un peu. Ça fait une vie sociale. C'est sympa. On prend un petit café, on se raconte nos histoires, notre avenir. Et pour moi, c'est je suis un peu avantagée. J'ai quand même un logement par rapport à d'autres qui n'ont rien et qui survivent. Mais bon, on a le moral parce qu'on se retrouve. Ces nouveaux locaux, ils sont très bien. J'ai regardé les sanitaires. On a un petit coin pour se reposer, un autre pour manger, boire et la terrasse est pas mal aussi. Il y a un beau préau. Tout ça, c'est très bien. Toute l'équipe s'est renouvelée, mais c'est toujours très sympa".

Le nouveau bâtiment de Point d'eau a coûté 1.5 million d'euros. Les plus gros financeurs sont la Métropole de Grenoble et l'Etat. Le financement a été complété par 25 fondations privées.