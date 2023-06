A Grenoble Primo1D place la RFID dans un fil

C'est notamment la signature récente d'un accord avec Décathlon qui a propulsé sur le devant de la scène économique la société grenoblois Primo1D. La marque d'article de sport test sa solution de puce RFID (Radio frequency identification) placée dans un fil pour améliorer la traçabilité et, peut-être surtout, le recyclage de ses textiles. Une industrie poussée à la roue en la matière par les règlementations européennes mais qui est loin d'être la seule qui pourrait bénéficier du produit E-Thread™ de Primo1D dans les années à venir. C'est en tout cas l'ambition du PDG Emmanuel Arène.

France Bleu Isère : Emmanuel Arène, la puce RFID pour le commun des mortels, c'est l'étiquette antivol qui sonne lorsqu'on sort du magasin sans avoir payé, ou la caisse qui reconnait le produit qu'on vient de poser. Avec Primo1D ça va plus loin...

Emmanuel Arène : Effectivement ce n'est pas qu'un antivol. La puce RFID, c'est vraiment un identifiant électronique qui va permettre de tracer, d'inventorier des objets dans tout leur cycle de vie. Donc c'est un petit peu plus large que le petit composant qui sonne. Et nous on a une technologie qui est complètement différenciée, "disruptive" comme on dit. Nous avons pu miniaturiser et intégrer ce composant dans un fil textile. Ça ressemble à un fil mais à l'intérieur il y a un composant électronique quasiment invisible et on va l'intégrer dans des objets du quotidien pour, justement, apporter cette fonctionnalité de traçabilité, d'identification. Donc, c'est un peu une identification numérique qu'on intègre dans les objets du quotidien.

"Ça ressemble à un fil" donc naturellement votre cible c'est l'industrie textile ?

Vous savez aujourd'hui il y a du textile partout mais non, c'est aussi l'intégrer dans des plastiques, dans du caoutchouc, dans beaucoup de matériaux. Parce que finalement ce textile va s'intégrer dans la matière sans la dénaturer. C'est un vecteur, un matériau qui permet de s'intégrer dans un grand nombre d'autres matériaux. Le textile, bien sûr, c'est assez naturel. Quand on parle textile, on parle de vêtements : il y a beaucoup d'étiquettes électroniques dans les vêtements aujourd'hui, parce que les inventaires sont compliqués dans les magasins et, dans les centres logistiques. Aujourd'hui on achète sur Internet, on va chercher dans les magasins donc il y a un flux logistique qui est assez complexe. Le RFID permet de gérer ces flux logistiques au mieux et de servir les clients en temps réel sans qu'il y ait de rupture d'approvisionnement. Donc c'est un marché naturel pour nous, mais on va bien au delà. Ce n'est pas que de la traçabilité dans la chaîne de distribution. C'est aussi derrière accompagner une expérience client. Vous avez vu les caisses automatisées dans beaucoup de marques aujourd'hui. C'est vraiment aussi le développement durable et l'économie circulaire. Il ne vous a pas échappé que le textile c'est un peu polluant, donc le recyclage du textile est un enjeu majeur pour toutes les marques.

En quoi le fait que le vêtement soit tracé par RFID aide au recyclage ?

Si vous avez un textile en fin de vie déjà, il faut que les marques collectent leurs textiles et des nouvelles législations, notamment européennes aujourd'hui, vont les forcer à le faire. Ce n'est plus une option. Ça va être une obligation réglementaire et il faut pour cela identifier ce textile. C'est une chemise ? Un pantalon ? C'est du coton ou du polyester ? Comment il a été fabriqué, quelle est son histoire ? De façon à pouvoir orienter le textile dans la bonne filière de recyclage et obtenir un matériau qu'on puisse réutiliser. Parce que si vous mélangez des matières et que vous mettez un peu n'importe quoi, vous n'en ferez rien du tout. Il faut parfaitement savoir identifier les objets et avoir une base de donnée qui permette de savoir comment il faut le recycler, et notre fil intégré va permettre de faire cela.

En même temps, on introduit dans le vêtement à recycler quelque chose qui est peut être moins recyclable, c'est à dire un composant électronique !

C'est tout l'enjeu. Notre collaboration avec Décathlon permet de montrer justement que l'incorporation d'autres composants électroniques était totalement négligeable en termes d'empreinte environnementale, et que le processus de recyclage n'est absolument pas impacté. Parce que qu'est ce que c'est finalement ? C'est un morceau de fil textile, avec une antenne qui est un petit cheveu de cuivre et une puce électronique comme un petit grain de sable. Donc ça va permettre de faire l'identification, le tri des articles et ensuite ça disparaît dans le processus de recyclage du textile.

Ça ne disparaît pas complètement...

Il y a toujours des petites poussières, des petites choses, etc, mais c'est tellement petit. On a recyclé notamment des tee-shirts en coton avec notre composant à l'intérieur. On a refait des fibres textiles, on a analysé, et on n'a rien trouvé. C'est comme du neuf, on va dire. On s'en doutait mais il fallait le démontrer et on est fier de l'avoir fait avec Décathlon, qui est très, très engagé dans tous ces enjeux d'économie circulaire et d'écoconception et de recyclage du textile.

Autre question de consommateur : avec ça je porte un vêtement qui peut être tracé et qui peut donc aussi permettre de me tracer ?

C'est un enjeu majeur que toute l'industrie du RFID a pris au sérieux. Très au sérieux. Incorporer un composant électronique, ça veut dire effectivement potentiellement pouvoir être tracé et ça peut permettre une atteinte à la vie privée. Même si l'identifiant de votre vêtement est loin d'être votre carte d'identité il fallait considérer la question et donc les nouvelles générations de puces RFID ont une commande électronique spécifique qui, au moment de l'acte d'achat, va rendre la puce muette. Ceci dit, la marque elle même a un mot de passe ultra sécurisé qu'elle peut renvoyer dans une commande et qui réactive la puce.

Votre fil RFID est tissable ou à placer dans le vêtement ?

Alors il pourrait être tissé mais ce n'est pas la bonne façon de l'intégrer aujourd'hui. Parce que quand vous faites tisser, vous ne savez pas quel vêtement vous allez faire et vous ne savez pas non plus où vous allez redécouper le tissu, donc ça n'aurait pas un grand intérêt. En plus le tissage c'est quand même assez complexe. Donc à la fin, l'idée, c'est d'aller introduire un composant électronique qui a une longueur finie dans un article. Vous voyez celui-là (il montre un fil) il fait 13 cm de long, nous en avons aussi d'un peu plus court, et l'idéal c'est d'aller l'incorporer dans le vêtement ou dans le textile quand on vient assembler les pièces du textile. Dans l'assemblage il y a des coutures, il y a des ourlets et là c'est très facile d'aller intégrer ce morceau de fil à l'intérieur. On sait où il est, on le met juste au bon endroit et on en met un par produit.

Primo1D est née en 2013 du CEA, vous venez de signer un partenariat qui peut vous ouvrir des portes avec Décathlon, quelle est l'ambition en termes de production et d'emplois ?

Alors c'est toujours une longue histoire qui n'est pas toujours très très linéaire. Ça prend du temps parce que ce type de technologie, assez disruptive, doit passer par l'adoption par nos clients, par des nouveaux usages, je parle de l'économie circulaire. C'est en train d'arriver mais c'est un long périple et le temps pour les startups, c'est important. En plus aujourd'hui on a une activité industrielle. Nous ne sommes pas uniquement des gens qui exploitent une invention, on est des industriels qui fabriquent des composants et qui les distribuent et qui les vendent. Et nous les fabriquons à Grenoble.

Primo1D assemble à Grenoble la partie cuivre/puce, avant de la faire intégrer dans le fil tissu par une entreprise ardèchoise © Radio France - Laurent Gallien

Donc c'est toute une aventure industrielle et notre développement, c'est d'augmenter nos capacités de production au fur et à mesure que nos clients adoptent le produit. On a commencé par des projets de quelques milliers, puis de quelques centaines de milliers. Là, on est sur des projets d'un million à quelques millions de pièces et les perspectives c'est de monter en volume pour des projets de l'ordre de 10 millions de pièces et on a pour ambition d'aller sur des projets de centaines de millions. Donc on a un peu d'ambition et ça va prendre un peu de temps mais on est sur une très bonne dynamique. Aujourd'hui, on est 22 personnes, ça reste encore une petite équipe, mais on à l'ambition de monter à 100-150 personnes ici à Grenoble et après on verra.

De grands clients potentiels en vue ?

On a parlé de Décathlon et on espère bien que ça va se développer avec eux mais on a d'autres pistes dans les vêtements de travail, les pneumatiques, des plastiques. D'autres domaines industriels dans lesquels on est en train d'introduire notre produit.