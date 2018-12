A Grenoble, un millier de lycéens, retraités et salariés ont défilé ensemble pour le pouvoir d'achat

Un millier de manifestants ont défilé dans les rues de Grenoble (Isère), 850 selon la police, à l'appel de la CGT, la FSU, Solidaires, l'UNEF pour les étudiants et l'UNL pour les lycéens contre la politique du gouvernement et pour le pouvoir d'achat. Un défilé qui s'est déroulé dans le calme.

Grenoble, France

En tête du cortège, sur la musique d'Antisocial, du groupe Trust, des militants portent une grande banderole sur laquelle on peut lire : "C'est nous qui produisons, c'est nous qui décidons"

Les lycéens étaient bien présents sur le défilé © Radio France - Véronique Pueyo

Juste derrière, on trouve plusieurs rangées de lycéens et quelques étudiants en colère. Ils scandent des slogans comme, "on nous matraque, on contre-attaque", ou encore : "Mantes-la-Jolie, on n'oublie pas", en référence aux jeunes de cette ville des Yvelines qui avaient été rassemblés, par la police, dans une cours, à genoux et mains derrière la tête, en marge d'une manifestation. Ils sont contre Parcours Sup, la reforme du lycée, la hausse des inscriptions en fac pour les étudiants étrangers.

Quelques gilets jaunes se mêlent aux drapeaux rouges de la CGT et PCF, comme Jérôme qui trouve normal d’être là, en soutien et qui sera demain mobilisé à Grenoble au parc Paul-Mistral pour l'acte V, malgré l'attentat de Strasbourg.

La manifestation s'est déroulée dans le calme © Radio France - Véronique Pueyo

Un salarié de Thales, lui, se dit un peu déçu : "On devrait être dix fois plus nombreux !". regrette-t-il. Il y a aussi des retraités qui n'arrivent plus a joindre les deux bouts, comme Corina, obligée de vivre en foyer car elle n'a pas les moyens de se payer un appartement. " Il faut augmenter les pensions." lance-t-elle, le poing levé.

Pour la police, c'est une balade de santé. Rien à voir avec les manifestations des gilets jaunes, non déclarées en préfecture et qui ont dégénéré dans la violence ces derniers week-ends. Tout est cadré, avec un service d'ordre de la CGT bien rodé. Bref, il n'y a pas eu de débordement, ni de gaz lacrymo. "Mais ce n'est peut-être plus la bonne méthode pour se faire entendre!" lâche, désabusé, un manifestant.