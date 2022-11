Sa facture d'énergie pourrait tripler, le maire de Gries en appelle au gouvernement

Eric Hoffstetter, maire de Gries et Jean-François Sarras, directeur général des services, réfléchissent à des économies pour faire face à la hausse des prix de l'énergie.

Sur un diaporama, Eric Hoffstetter, maire de Gries, a soigneusement inscrit toutes les dépenses énergétiques de sa commune. " Là, vous pouvez voir les évolutions du prix au KwH, qui vont de fois deux (X2) selon le type de contrat à fois onze (X11). Malheureusement, les plus grosses consommations sont les plus importantes". Sans aucun effort, la facture d'énergie pourrait passer de 80 000 à 260 000 euros.

ⓘ Publicité

Le complexe sportif où s'entraîne l'équipe le Basket club Gries Oberhoffen pèse sur le budget de la commune. "Nous avons des matchs, des entraînements et des équipements sportifs d'un certain niveau qui nécessitent des efforts en chauffage et en électricité". Chaque année, l'espace forêt coûte en électricité 30 000€ à la commune. En 2023, le coût sera doublé par quatre.

Le maire réfléchit à des mesures plus drastiques

Cette hausse des prix de l'énergie pousse le maire à faire des économies. "Pas drastiques, puisque nous descendons à 18C°, voire 16C° sur les locaux sportifs et dans la mairie", explique-t-il en montrant son pull, souriant. "Mais si la situation s'aggrave, nous devrons réfléchir à des mesures plus sévères". Pourtant le maire en est convaincu : ces économies "n'absorberont jamais la hausse des prix de l'énergie".

Nous devons mettre des projets en veille.

Pour économiser au maximum, la mairie a décidé de suspendre des projets communaux, tel l'agrandissement de l'espace périscolaire. "Nos concitoyens n'ont pas encore conscience des conséquences de cette crise sur la commune. Mais l'année prochaine, nous ne pourrons peut-être plus maintenir toutes les installations en fonctionnement et nous essayerons de garantir une vie associative correcte".

À lire aussi Muttersholtz trouve la parade face à la hausse des prix de l'énergie

Pour éviter la catastrophe, Eric Hoffstetter en appelle au gouvernement. "Sans aides, l'impact sur les entreprises qui travaillent pour la collectivité sera important et entraînera un effet boule de neige au niveau économie en général". Cette situation "inédite" redessine l'avenir économique de la ville. "Sur le long ter_me, nous devons réfléchir à d'autres priorités pour nos investissements, comme le passage systématique aux leds_". Des changements pour le moment impossible à faire, par manque de moyens.