À Gruson, le restaurant l'Arbre est fermé pour une durée indéterminée

Le chef cuisinier de l'Arbre, Saïd Ben Belkacem, avait annoncé sa démission en décembre dernier et a officiellement démissionné début août. Cela faisait sept ans qu'il travaillait dans les cuisines de l'établissement. Mais le chef et son second ont tous les deux décidé de rejoindre des restaurants en Belgique.

Des difficultés de recrutement

Saïd Ben Belkacem travaillait jusqu'à 16h par jour. Un rythme de vie qui ne le dérangeait pas. "C'est ma passion, donc je suis prêt à travailler de longues heures", confie-t-il. Le problème pour le cuisinier, c'était surtout le manque de personnel. "C'était trop compliqué de travailler à deux. C'est tout le temps une course contre la montre pour servir tous les couverts à temps", raconte-t-il.

Depuis le départ de son chef cuisinier, le restaurant n'est pas parvenu à lui trouver un remplaçant. Il est en effet de plus en plus difficile pour les restaurateurs de recruter du personnel. "Les jeunes n'ont pas envie de sacrifier leur vie de famille pour ce métier. Ils veulent des horaires plus souples, des week-ends... La solution pour moi, ce serait que les restaurants se limitent à un seul service par jour, soit au déjeuner, soit au dîner", explique Saïd Ben Belkacem.

En attendant de trouver un remplaçant, les cuisines de l'Arbre restent vide. Pour le moment, aucune date de réouverture n'a été annoncée.