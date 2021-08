À Guérande, une récolte de sel "médiocre" cet été

La mauvaise météo cet été n'a pas seulement plombé le moral des vacanciers. Les producteurs de sel de Loire-Atlantique, en pleine récolte en ce moment, en font les frais eux aussi. Selon Charlotte Le Feuvre, la présidente de la coopérative des Salines de Guérande, qui regroupe 220 producteurs, la saison s'annonce pour l'instant "médiocre". C'est même la pire enregistrée depuis 2014, jusqu'à présent, après plusieurs années de très bonnes récoltes.

Une météo capricieuse

Sur sa saline, quelques œillets, ces petits tas de sel récoltés sur place, sont visibles. On devrait en voir beaucoup plus normalement. "Là, j'ai 18 œillets, alors que normalement, je devrais en avoir sur chaque bassin soit 49". La faute au mauvais temps, surtout au manque de soleil, indispensable avec le vent pour que l'alchimie opère et que le sel puisse être récolté à la main ensuite.

Pas de risque de pénurie

"À la place de ramasser 50 kilos de sel gris par bassin et par jour, on va en récolter 50 kilos mais tous les deux jours", explique Charlotte Le Feuvre. La fleur de sel se fait rare surtout. Mais que les consommateurs se rassurent. "Il y aura toujours du sel à table, pas de pénurie dans les magasins", assure la paludière. En effet, les producteurs disposent de stocks en réserve, en cas de mauvaise saison, comme celle-ci.

"Ce sera plus difficile sans doute pour les jeunes qui viennent de commencer et qui n'ont pas eu le temps de faire leur stock, mais la coopérative sera là pour les aider", promet Charlotte Le Feuvre. En revanche, la saison est très compliquée pour les saisonniers recrutés pour la récolte, payés à la quantité de sel ramassée.

Charlotte Le Feuvre, présidente des Salines de Guérande © Radio France - Hajera Mohammad

Une saison sauvée si le soleil revient ?

Si le soleil revient dans les prochaines semaines, la récolte prévue jusqu'à fins septembre pourra-t-elle être sauvée ? "On pourra pas tout rattraper en un mois, par contre on peut passer d'une saison médiocre à une presque-saison moyenne. De toute façon, il faut faire avec les conditions, avec la météo, ça fait partie du job", affirme Charlotte Le Feuvre.