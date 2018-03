Creuse, France

A Montluçon et à Gueret , AMIS a du pain sur la planche. Cette entreprise qui travaille exclusivement pour le monde de l'automobile vient de signer des contrats pour produire 20 nouveaux types de pieces. Principalement des engrenages, des pignons pour boite de vitesse. Rien qu'a Guéret où l'usine emploie 76 personnes , elle en fabrique cent mille par jour. Ici pas de crise à l'horizon, la société a fait l'an dernier 71 millions d'euros de chiffres d'affaires, et prévoit d'augmenter son résultat de 10% cette année.

On a assez peu de concurrents en Europe et dans le monde" - Eric Bulle , Directeur Général d'AMIS

AMIS travaille pour moitié pour des constructeurs français , et pour moitié pour des constructeurs européens. Comme pour l'ex-usine GM et S de La Souterraine, ses principaux clients en France sont PSA-Opel et Renault, mais ici pas de baisse de commandes. "On a investi 12 millions d'euros pour rénover nos machines, explique Eric Bulle, le directeur general d'AMIS, car nous sommes sur des procédés de pointe. Il y'a peu de concurrents dans le secteur de la forge".

Les raisons du succès selon Eric Bulle, directeur général d'AMIS Copier

Guillaume Moreau directeur du site guéretois explique les techniques de production a des élus creusois © Radio France - Olivier Estran

"Du boulot on en a ... " mais difficile de trouver les bons profils

AMIS emploie 675 personnes à Montluçon et 76 à Gueret. Pas de grosse vague d'embauche prévue, mais simplement le recrutement possible cette année de 6 personnes, à condition de trouver les bons profils.

"L'idéal serait de passer par l'apprentissage, explique Guillaume Moreau, directeur du site de Gueret, car nos métiers sont devenus trop techniques pour prendre beaucoup d'intérimaires. On a besoin de former nos employés nous mêmes. Le problème, c'est que les centres de formation sont souvent loin ou alors ne correspondent pas au niveau de qualification".

Le directeur du site de Gueret explique pourquoi il a du mal à recruter Copier

"Du boulot on en a ! complète le directeur général de l'entreprise, le marché de l'automobile prévoit encore 8 ans de croissance en Europe, sans compter les marchés asiatiques. A Guéret , on va déplacer les murs. Dans les 2 ans qui viennent l'usine sera agrandie pour découper sur place les barres d'acier qui servent de matière première à nos pignons de boite de vitesse."