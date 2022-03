À Guéret, "l'Agitateur" aide votre entreprise à se lancer en Creuse

Les fondateurs de la marque "C'est Creusois" lancent un nouveau projet, baptisé "l'Agitateur". Un incubateur d'entreprises, et un organisme de formation, dont le but est d'aider les actuels et futurs entrepreneurs creusois à se lancer ou progresser sur le marché.

Comment savoir si son projet d'entreprise est viable ? Comment se former au marketing sur les réseaux sociaux ? A Guéret, les deux fondateurs de la marque "C'est Creusois" ont lancé en début d'année une nouvelle activité d'incubateur et de formation à destination des entreprises du département. Prénommé "l'Agitateur", ce projet a pour objectif "d'aider des entreprises à s'installer en Creuse", souligne sa chargée de projet , Stessy Fourneron.

Parmi les services proposés, huit types de formation, aux réseaux sociaux ou au marketing numérique notamment. L'idée de cette offre est venue à Clément Thomas, un des cofondateurs, en écoutant les patrons affiliés à "C'est Creusois". "Ils nous expliquaient qu'il était compliqué de trouver une offre comme celle-ci localement. On a donc voulu y répondre".

Travailler en Creuse

L'ambition de "L'Agitateur", c'est aussi d'attirer de nouveaux publics en Creuse. "On veut faire venir la ville à la campagne", détaille Sylvain Djengo, le deuxième cofondateur du projet. "Jusqu'ici, les gens allaient tous à Clermont-Ferrand ou à Paris pour se lancer, on veut leur proposer des conditions de travail plus agréables qu'en ville".

Si ces trois entrepreneurs croient si fort en cette idée d'attirer les entreprises en Creuse, c'est parce qu'ils l'ont testée eux-mêmes. "On est tous partis, et on est tous revenus", sourit Clément Thomas. "Aujourd'hui, pour moi c'est une évidence de travailler en Creuse, et de contribuer à développer le territoire, mais à notre façon". Deux entreprises sont déjà suivies par "L'Agitateur", qui peut en accueillir d'autres. Les personnes intéressées peuvent les contacter directement via leur page Facebook ou leur site internet.