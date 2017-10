À Haguenau, le permis de conduire offert aux jeunes contre des heures de bénévolat

"S'engager c'est permis". Ainsi s'appelle le dispositif mis en place par la communauté d'agglomération d'Haguenau et la mission locale d'Alsace du Nord. Objectif : donner un coup de pouce aux 18- 24 ans dans leur vie professionnelle à condition qu'ils s'engagent bénévolement.

À Haguenau, "s'engager c'est permis". La communauté d'agglomération et la mission locale d'Alsace du nord offre le permis de conduire à tout jeune de 18 à 24 ans pour leur donner un coup de pouce dans leur vie professionnel à conditions qu'ils s'engagent bénévolement.

Les conditions

Sont ciblés les jeunes dans une dynamique d'insertion professionnelle mais freinés par la mobilité. Ceux qui ont des ressources financières insuffisantes pour payer le permis de conduire et uniquement des jeunes motivés pour le bénévolat. Après un diagnostic de leur situation, un dossier est réalisé et étudié par une commission d'attribution. Elle est composée du Conseil départemental , de la mission locale et de la Communauté d'agglomérations.

"Le jeune a un an pour faire 155 heures de bénévolat, avoir son code et son permis de conduire et trouver un emploi de 35 heures ou une formation" — Antéa Buccheit, conseillère à la mission locale

Dix-huit jeunes font partie de ce dispositif actuellement. Depuis 2016, trois permis de conduire ont été obtenus, trois codes et dix entrées en emploi. Un bilan positif dont se félicite les acteurs du projet.

"Un changement pour la vie"

Tristan Wolff est le premier à avoir obtenu son permis avec le dispositif. Ce jeune homme de 19 ans passionné de mécanique, a décroché au collège, raté son CAP après un apprentissage dans un garage et s'est retrouvé au chômage chez ses parents, à Schirroffen (Bas-Rhin). Éloigné des zones d'activités alors sans voiture, la mobilité est difficile. Difficile aussi de séduire les agences intérim donc il fallait passer par la case permis mais problème : le prix.

C'est pas facile de sortir 1600 euros même pour les parents c'est pas toujours évident !

En décembre 2016, il est sélectionné pour bénéficier du dispositif "s'engager c'est permis". Il accepte alors de faire du bénévolat, à la SPA Haguenau. "Je nettoyais les boxes, ramasser les excréments" nous raconte-t-il. Grâce à ses 155 heures passées avec les animaux, il obtient son permis en juillet 2017. Pour le jeune Tristan, c'est banco car il est diplômé aussi (CAP) et il travaille aujourd'hui à Mommenheim avec sa toute nouvelle voiture achetée grâce aux économies de son apprentissage.

À terme les acteurs du projet espèrent pérenniser le dispositif. Ils visent cinquante permis par an d'ici six mois. "S'engager c'est permis" est financé par la communauté d'agglomération d'Haguenau et la mission locale d'Alsace du Nord. L'accompagnement des jeunes lui, est rendu possible grâce à des crédits européens gérés par le département du Bas-Rhin.