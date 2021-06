"On a hâte de retrouver les clients", témoignages de restaurateurs chambériens qui rouvrent mercredi

Ce mercredi 9 juin, les restaurants et les cafés peuvent de nouveau accueillir des clients à l'intérieur des établissements (avec une jauge de 50%) et les terrasses sont ouvertes à 100%. Après plus de 7 mois de fermeture Eric et Caroline les patrons de la crêperie chambérienne La cerise sur le Chapô s'affairent pour tout remettre en service : nettoyage de la cuisine, installation de la terrasse, inscrire les nouveautés dans la carte etc. "Ça nous a beaucoup, beaucoup beaucoup manqué parce qu'on aime notre métier. On a vraiment hâte de reprendre et de revoir tous nos clients" explique Caroline, "d'avoir de nouveau une vie car pour nous la vraie vie c'est de bosser".

En cuisine, Eric son mari est tout aussi pressé de reprendre le travail, de recommencer à faire des litres et des litres de crêpes ! "Ça fait beaucoup de bien de revenir derrière les fourneaux. Dans la restauration ça bouge beaucoup et rester comme ça à ne rien faire pendant sept mois c'était assez insupportable".

Nettoyage de la cuisine avant la réouverture mercredi 9 juin © Radio France - Anne Chovet

Les habitudes vont vite revenir

Après une si longue période sans travailler, il va surement falloir quelques jours pour retrouver les automatismes. Eric explique "angoisser un petit peu pour le premier jour mais ça va revenir très vite, un service ou deux et c'est reparti".

Reportage en cuisine Copier

QR code et cahier de rappel

Il n'y a pas qu'en cuisine qu'il faut tout préparer. Pour manger à l'intérieur à partir de mercredi, il faudra scanner un QR code à l'entrée des restaurants. Caroline est prête : "nous avons mis quatre ou cinq QR codes à différents endroits de la crêperie et des fiches de rappel pour les clients qui n'ont pas de smartphone ou ne souhaitent pas installer l'application". Les clients doivent obligatoirement laisser leur nom et numéro de téléphone pour être rapidement contactés s'ils ont mangé à proximité d'une personne contaminée par le coronavirus. En cas de contrôle si cette règle n'est pas appliquée, le restaurateur comme le client peuvent être verbalisés et payer une amende.

Pour manger à l'intérieur il faudra scanner un QR code © Radio France - Anne Chovet

Un service midi et soir

La crêperie La cerise sur le Chapô possède une terrasse, elle aurait donc pu ouvrir le mois dernier, mais entre la météo et le couvre feu Caroline et Eric ont préféré attendre le 9 juin pour rouvrir. "Avec le couvre feu décalé à 23h, nous allons pouvoir faire deux services, comme avant, celui du midi et celui du soir" affirme Caroline le sourire aux lèvres et qui comptent les heures avant l'arrivée des premiers clients.