"On a hâte de revoir nos clients" : des restaurateurs de Châteauroux partagent un apéro à distance

Le secteur de la restauration fait sans doute partie des plus touchés par les conséquences de l'épidémie de Covid-19. Les bars et restaurants sont fermés depuis le 14 mars et ne savent toujours pas quand ils pourront rouvrir.

Les restaurateurs du centre-ville de Châteauroux ne pouvaient pas passer à côté de la mode des apéros à distance. Ils se sont prêtés au jeu vendredi soir. Une heure de discussion diffusée en direct sur Facebook pour évoquer leur actualité, leurs difficultés, leurs espoirs aussi. Le Sans Chichi, le Café Moustache, le Petit Barbu, L'Imprévu, le Pop Bar, le P'tit Bouchon, le Café de Paris ou encore l'After : de nombreux bars et restaurants ont participé à l'initiative dans la bonne humeur.

Des doutes et des inquiétudes légitimes

Le secteur de la restauration souffre énormément de cette épidémie de Covid-19. Aucune date de réouverture n'est connue pour le moment. Et comment se fera la reprise ? "On ne sait pas du tout vers quoi on va, comment est-ce qu'on va pouvoir faire la distanciation sociale", s'interroge Nicolas Pernot, du Sans Chichi. Le port du masque et la distance d'un mètre à respecter entre chacun risquent de devenir la norme pendant au moins une certaine période. Pas vraiment compatible avec l'activité d'un bar ou d'un restaurant.

L'attente est très compliquée à gérer, l'incertitude aussi", Valentin Pinault

Il y a aussi des inquiétudes sur le plan financier. Plus de deux mois d'inactivité, sans aucune entrée d'argent, c'est un coup très dur. "Le restaurant est ouvert seulement depuis un an, j'ai eu un peu peur", explique Suljo Kjazimi, du restaurant Le Petit Barbu. "J'ai tenu deux semaines à la maison. Sauf que j'ai bien réfléchi et j'ai décidé de reprendre la livraison et les plats à emporter", ajoute-t-il, précisant que "le vrai service manque".

Pour trouver quelques recettes, le gérant du Sans Chichi s'est lui inscrit sur la plateforme "J'aime mon bistrot". L'idée est pré-commander un verre ou un repas, de le payer tout de suite pour aider les restaurateurs, et de profiter de son verre à la fin du confinement. "En trois jours, j'ai eu une vingtaine de précommandes. C'est vraiment pas mal", explique Nicolas Pernot.

Une reprise attendue avec impatience

Tous attendent avec impatience la reprise de leur activité. "Ça fait 26 ans que je suis dans ce métier, je ne me suis jamais arrêté autant. C'est très bizarre. Le fait de se lever le matin pour faire de la cuisine et donner du plaisir aux gens, ça manque", souligne Julien Marchès, du P'tit Bouchon.

On a hâte de rouvrir les terrasses, de revoir nos clients et de faire plaisir à tout le monde

Les restaurateurs espèrent que les Castelroussins - et plus globalement les Français - privilégieront les établissements locaux. "Il faut rester local, faites marcher la restauration française, ça pourrait nous sauver", insiste Benjamin Defait, du Café de Paris. "Allez voir vos petits commerçants, c'est le point d'honneur", ajoute Alexandrine Jacquart, responsable notamment du Pop Bar.