"Les commerces ouverts, c'est la vie" : dans les boutiques de Châteauroux, on prépare le retour des clients

Un vent de liberté va souffler dans les rues de Châteauroux. Ce mercredi 19 mai, comme partout en France, la deuxième phase du déconfinement va alléger les restrictions sanitaires. Après six semaines de fermeture, les commerces dits "non essentiels" vont pouvoir à nouveau accueillir des clients.

À la veille de ce jour tant attendu, les commerçants castelroussins se préparent. "Chiffon, savonnette, serpillière, aspirateur pour que tout soit bien propre pour demain, sourit Lucie, vendeuse dans la boutique de décoration Balthazard dans le centre-ville. On a réagencé la boutique pour mettre en valeur nos produits différemment".

Grand ménage de printemps

"Comme à chaque fois, la réouverture est une remise en question, explique la gérante, Marina Renoux, qui attend encore des livraisons à quelques heures du lever de rideau. Là, c'est la mise en place, le grand ménage, et puis il faut reprendre les habitudes parce qu'après un mois et demi, le rythme est cassé". Elle se réjouit que la réouverture des commerces ait lieu avant la fête des mères, car c'est une période où les clients sont nombreux. "Les gens sont vraiment en attente de leur vie de centre-ville. Voir les commerces ouverts, c'est la vie", estime la commerçante.

Dans une boutique de décoration à Châteauroux, Lucie, une vendeuse, prépare les rayons pour le retour des clients. © Radio France - Émeline Ferry

Quelques rues plus loin, devant son magasins de vêtements, Laurent nettoie les carreaux de sa vitrine et passe un coup de balai. "La punition est terminée, on a le droit de travailler", confie-t-il, un peu amer. On est optimiste mais on se pose beaucoup de questions, la suite va être dure. Mais on est plus qu'impatient de rouvrir". Le gérant d'American Store raconte qu'il a vécu comme une injustice la fermeture des commerces. En attendant le retour des clients, "on fait tout le nettoyage, la mise en place et on va préparer une petite offre pour la réouverture pour essayer d'accueillir au mieux les gens".

"J'attends, j'attends, j'attends. On a hâte, on espère qu'on n'aura pas à refermer bientôt, sourit Audrey Crépin, gérante de la boutique de vêtements Au Délire. La commerçante, qui a gardé le contact avec ses clients par les réseaux sociaux et les voit passer devant la vitrine. "Normalement, ils seront au rendez-vous. Le temps nous dira s'ils seront nombreux ou pas", poursuit-elle, en espérant que le soleil revienne sur le Berry pour inciter les gens à revenir dans leurs commerces de proximité.