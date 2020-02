À Haute-Goulaine, des commerçants vent debout contre le projet d'implantation d'un Grand Frais

Stéphanie et Thierry Maréchal, commerçants à Haute-Goulaine et Basse-Goulaine, se battent contre l'implantation.

Haute-Goulaine, France

Plusieurs commerçants de Haute-Goulaine et des alentours sont inquiets, depuis qu'ils ont appris qu'une enseigne Grand Frais voulait s'implanter tout près de chez eux, sur la zone de la Louée. Ils ont lancé une pétition qui a lancé plus de 400 signatures.

Plus de 400 signatures récoltées

"Soutenez vos artisans et le commerce de proximité", c'est le message que veulent faire passer Stéphanie et Thierry, gérants respectivement de la boulangerie Madeleine, à Haute-Goulaine, et du Marché des terroirs, à Basse-Goulaine. Pour eux, mais aussi d'autres commerçants du secteurs, l'arrivée de Grand Frais ne ferait que les concurrencer, avec "des prix agressifs", et une enseigne qui veut s'implanter "sur un axe de passage".

Un dossier au point mort

Le permis de construire a été déposé en 2018, et accepté par la mairie. Sauf que le Plan local d'urbanisme de la commune interdit, selon les commerçants, toute création de commerce alimentaire à cet endroit. La mairie peut donc, sur le papier, bloquer les travaux. Mais toujours selon eux, tant que le commerce ne fait pas une demande officielle d'ouverture de magasin, impossible de refuser ou bloquer quoi que ce soit.