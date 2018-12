"Je me suis installée ici pour les hauts-fourneaux" : à Hayange, difficile d'imaginer la fin des cathédrales d'acier

Alors qu'ArcelorMittal a annoncé, le lundi 17 décembre, la fermeture définitive et le démantèlement des hauts-fourneaux de Hayange, c'est un véritable pan d'histoire qui va disparaître. Sur place, on s'était fait à l'idée que l'activité ne reprendrait pas, mais ça n'empêche pas la tristesse.

Hayange, France

"Vous savez, ce n’est pas la première usine qui ferme ici." La promeneuse qui s’approche de nous jette un œil désabusé au paysage. Nous sommes sur les hauteurs de la vallée de la Fensch, au pied d’une statue symbole de cette région. Impossible de la manquer : depuis des décennies, la vierge blanche contemple la ville de Hayange et ses environs. En contrebas, géants de ferraille rougis au milieu des maisons, ce que la France entière connaît comme les hauts-fourneaux de Florange. Mais ici, tout le monde le sait dans la vallée, c’est bien à Hayange qu’ils sont installés, depuis plus d’un siècle, engoncés entre les cheminées de la cokerie de Serémange-Erzange et l’aciérie qui les jouxte, vestiges de cette histoire de sueur et de sang, celle des métallos, celle du fer et du charbon, celle de la Lorraine.

C’étaient les derniers encore en activité en Moselle, depuis six ans ils ne fonctionnaient plus, et bientôt ils ne seront même plus là. Le couperet est tombé, ce lundi 17 décembre : ArcelorMittal a décidé qu’ils seraient démantelés, à l’horizon 2022, il y en aura pour environ 200 millions d’euros.

Des rues aux noms de basiliques

Notre guide improvisée, dans sa veste bleu marine, derrière ses épaisses lunettes, poursuit. "Ici, il y avait la platinerie, ils veulent en faire une grande surface alimentaire. Et là, c’était la SMK (société métallurgique de Knutange), maintenant il n’y a plus rien. On ne voit pas les traces. C’est comme ça, j’habite ici depuis toujours, ça fait 40 ans que nos entreprises ferment." Un dernier regard à sa vallée, les anciennes cités ouvrières qui nous font face, les nouveaux lotissements sur les hauteurs. Puis, fataliste : "on s’habitue".

Hayange n’a pas trop eu le choix. Des hauts-fourneaux, il en reste trois, il y en avait une dizaine, dans la première moitié du XXè siècle. Ceux de la division Fourneau, les plus anciens, en amont de la vallée, ont fermé dans les années 1970. Ceux qui restent, on les appelle Patural. Ils ont donné leur nom au quartier qui les borde. Sainte-Andrée, Sainte-Odette, Sainte-Sophie. Ici, les rues ont des noms de basiliques. Comme une façon de tenir tête aux imposantes voûtes des cathédrales d’acier qui se trouvent au fond des jardins.

Le bruit des hauts-fourneaux était presque reposant

"Moi j’aime ça. Je me suis installée ici pour les hauts-fourneaux." Dans sa cuisine, juste devant sa fenêtre, Jeanne-Marie nous raconte son amour du bruit et des flammes dans la nuit. "Avant j’habitais à Thionville, près de l’hôpital. Alors des ambulances, il en passait toute la nuit. Le ronronnement de l’usine, c’était presque du calme pour nous. Nous sommes arrivés ici avec mon mari en 1998. Quand on est venus visiter la maison pour l’acheter, on n’a pas attendu d’être revenus chez nous pour donner notre réponse. On savait tout de suite qu’on allait aimer cet endroit. Le bruit des hauts-fourneaux, c’était presque reposant." La maison qui tremblait au passage du train, la poussière brillante dans le jardin, aussi surprenant que ça puisse paraître, ça lui manque. "C’était bien. J’ai toujours aimé l’usine, que voulez-vous ? Moi ça ne me gênait pas du tout !"

Le contraste est saisissant. Sur la fenêtre de Jeanne-Marie, des décorations de saison. Le rouge de l’habit du père Noël rivalise avec celui de l’usine à l’arrêt. Le "dinosaure", comme elle l’appelait affectueusement, comme ses petits-enfants la surnommaient. Impossible pour elle d’imaginer sa vue sans ce décor. Elle jette un coup d’œil au jardin, le potager est en friche, l’hiver ne se prête pas aux plantations. Au fond, un grillage, du barbelé. "Ils l’ont installé ces dernières années. La petite porte que vous voyez, là-bas, elle donnait directement sur l’usine. Quand il n’y aura plus rien, ça va faire bizarre."

On jouait dans le jardin et même parfois dans l'usine

Bizarre, le terme revient dans la bouche de tous ceux qui sont là depuis longtemps. Du plus loin qu’ils s’en souviennent, ils ont toujours connu le P3, le P4 et le P6, leurs noms officiels. Ils ont connu la Sollac (société lorraine de laminage continu), c’est comme ça que s’appelait "l’usine" avant Arcelor.

Depuis la table d'orientation de la vierge, difficile de ne pas voir les hauts-fourneaux. © Radio France - Cédric Lang-Roth

Maurice, par exemple, a toujours vécu dans le quartier. En 1974, il était enfant. "On jouait dans le jardin, même que parfois, on allait dans l’usine. On n’avait pas le droit, mais ce n’était pas grave. Les hauts-fourneaux, ils font partie de ma vie. À jamais." Derrière la porte de sa petite maison grise, il ne nous laisse pas entrer. Pas le temps, pas l’envie de ressasser le passé. Lui s’était déjà fait une raison, il y a six ans, lors de la "mise sous cocon". Jeanne-Marie aussi : "déjà à l’époque je disais qu’ils ne rouvriraient jamais. Il aurait fallu refaire les fourneaux, sinon ça aurait pété, alors vous pensez…"

La fermeture, c'était mortel

On remonte la rue, les maisons se ressemblent toutes. Mitoyennes, à deux niveaux. Le trottoir gauche dispose de garages, pas celui de droite. Certains ont refait leurs portes, leur modernité tranche. L’air est gorgé des sons de la ville. Le viaduc autoroutier qui surplombe la commune, la voie ferrée et ses trains de marchandise. Une sirène d’usine, au loin.

"Ils étaient des centaines, lors des changements d’équipe, à se masser au portier. Ça, ça me manque." Christine nous reçoit, elle-aussi, dans sa cuisine. Téléviseur allumé sur un film avec Hugh Grant, elle boîte légèrement. "Je sors de l’hôpital, on vient de m’opérer du genou. Et puis ne prenez pas de photo, j’ai les yeux tous rouges, ils sont un peu malades." Christine habite "dans le coin" depuis 60 ans. Elle a grandi dans la vallée, s’est mariée ici, a emménagé avec son mari. "Les ouvriers, ils s’agglutinaient comme des mouches. Et puis du jour au lendemain ils ont fermé. C’était mortel." Le démantèlement, elle ne veut pas y penser. "On en discute, avec ma voisine. On ne peut pas s’imaginer. Ça va faire un coup."

En nous raccompagnant à la porte, Christine nous parle de ses voisins. Nombreux sont ceux, dans les maisons du quartier, qui ont travaillé dans les hauts-fourneaux. Mais de nouvelles familles s’installent, aussi. Et avec elles, la mémoire du passé, craint-elle, risque de disparaître.

Alors il restera la vierge. Et au fond de ses yeux, ceux qui savent pourront lire cette histoire de sueur et de sang, celle des métallos, celle du fer et du charbon. Celle de la Lorraine.