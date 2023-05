A Héricourt, on industrialise le recyclage des véhicules hors d'usage

C'est une nouvelle usine automobile qui a commencé à fonctionner ce lundi sur la zone des Guinottes à Héricourt.

Mais là, il ne s'agit pas d'assembler des véhicules, comme chez le voisin sochalien, mais de les déconstruire. "A l'envers de chez Peugeot, nous, on démonte. Mais ce démontage est entièrement manuel", explique Thierry Marie, le PDG de Stock Casse 70, "car ces véhicules accidentés nécessitent des interventions individualisées".

Avec cette usine de recyclage de véhicules hors d'usage, unique dans tout le quart Nord Est de la France, on automatise le traitement des pièces d'occasion. Le bâtiment de 3000 mètres carrés est organisé autour d'un convoyeur qui va prendre en charge les pièces, pour les nettoyer, les référencer, les photographier et les ranger dans un immense de stockage.

L'immense magasin de stockage pour une expédition à travers l'Europe © Radio France - Christophe Beck

Les deux premiers ponts servent à expertiser la voiture et réaliser la fiche de démontage, en fonction des besoins en pièces. Ensuite les voitures passent à la dépollution. Puis au démontage mécanique ou le moteur est extrait avant d'être traité sur un autre support. Il y a ensuite la phase démontage et de traitement des pièces. Et le reste de la carcasse est broyée pour utiliser la matière.

Un batiment flambant neuf sur une plateforme de 42 000 mètres carrés © Radio France - Christophe Beck

L'ambition pour Stock Casse 70, son promoteur, est de rationaliser la production de pièces détachées d'occasion, expédiées à travers toute l'Europe. "L'ambition est de valoriser jusqu'à 97 % d'un véhicule en fin de vie, soit en pièces d'occasion, soit en matière", ajoute Thierry Marie. Stock Casse 70 traite quelques 100 000 pièces d'automobile par an.

Thierry Marie, un PDG comblé - Jack Varlet

Un investissement de 6 millions d'€ pour 30 emplois. A terme, l'usine sera capable de démonter 30 véhicules par jour. Pour Thierry Marie, "C'est un rêve qui se réalise. Quand on a commencé comme j'ai commencé et qu'on arrive à ça aujourd'hui. Oui, c'était mon rêve".