A Héricourt, une usine de gel hydroalcoolique ne connaît pas la crise

Parmi les entreprises qui parviennent à maintenir une activité durant la crise du Coronavirus, il y a évidemment les fabricants de gel hydroalcoolique. Creathes Manufacturing en est un. Depuis le 16 mars dernier, la société basée à Héricourt, en Haute-Saône, a produit plus de 32.000 flacons.

Spécialisée dans la fabrication d'ingrédients de haute valeur ajoutée pour le cosmétique et l'agroalimentaire, l'entreprise Creathes Manufacturing, installée à Héricourt, en Haute-Saône, s'est adaptée à la crise du Coronavirus. Si, faute de certification, elle n'a pas pu commercialiser un gel hydroalcoolique qu'elle produisait depuis janvier censé être moins agressif et plus agréable que les produits ordinaires, la société s'est repliée sur une solution hydroalcoolique aux normes de l'OMS.

Entre 2.000 et 2.500 litres de gel hydroalcoolique produits chaque jour

Une décision prise au premier jour du confinement. "On peut dire qu'on était au bon endroit au bon moment. Mais encore fallait-il pouvoir produire les gels tels qu’on le fait aujourd'hui, parce que ce n'était pas quelque chose de facile", explique le patron Hervé Huilier.

Hervé Huilier, le patron de Creathes Manufacturing, peut continuer à faire travailler ses sept salariés © Radio France - Christophe Beck

Depuis le 16 mars dernier, son entreprise fabrique entre 2.000 et 2.500 litres de solution hydroalcoolique par jour et a distribué plus de 32.000 flacons, allant de 100 ml à 5 litres. Ils sont essentiellement distribués dans des établissements de la région Bourgogne-Franche-Comté mais aussi en Île de France. "Ma première volonté c'était de pouvoir fournir de la population locale, en tous cas les gens qui habitent autour de nous", précise Hervé Huilier.

Du travail pour les sept salariés de l'usine

Pour arriver à ces chiffres de fabrication, il a fallu adapter de toute urgence l'outil de production de l'usine. Ce qui permet aux sept salariés de Creathes Manufacturing de continuer à travailler et à l'entreprise de traverser la crise.

L'usine Creathes Manufacturing, basée à Héricourt en Haute-Saône © Radio France - Christophe Beck

Face aux fortes demandes, un seul problème persiste : pouvoir fournir de petits flaconnages de gel hydroalcoolique.