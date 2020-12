A Huisseau sur Mauves, une cagnotte solidaire pour soutenir le bar tabac

Ils ont survécu au premier confinement du printemps, malgré la fermeture de l'activité bar de leur établissement. Mais cette fois Angèle et Sébastien Mignard, à la tête des Tourelles à Huisseau sur Mauves, ne sont pas sûrs de passer le cap du deuxième confinement, bien plus difficiles.

C'est en juin 2019 qu'Angèle et Sébastien Mignard ont réalisé une envie qu'ils avaient depuis un moment : travailler ensemble, et au contact des gens, dans un village qui leur plaisait, Huisseau sur Mauves. Angèle est directrice de vente dans un magasin de chaussures, Sébastien tient une casse automobile, ils changent de vie, enfin.

Et tout va plutôt bien, jusqu'en mars 2020. "On a pas mal développé la clientèle du bar, en refaisant toute la terrasse", raconte Sébastien Mignard. "Ca marchait bien, c'est à peu près un quart de notre activité". Une activité qui bien sûr s'arrête, le bar doit fermer, le 17 mars 2020.

Aucune aide depuis le début du confinement

Mais Sébastien raconte que les choses ne vont pas trop mal à ce moment-là : "comme les gens étaient bloqués chez eux, l'activité épicerie a bien marché, on a presque rattrapé ce qu'on perdait avec le bar". Même chose pour la presse, et surtout les cigarettes. Les habitants de Huisseau sur Mauves, qui pour beaucoup travaillent dans la métropole d'Orléans, viennent ici au tabac, puisqu'ils sont confinés.

Le bar-tabac "Les Tourelles" à Huisseau sur Mauves © Radio France - Anne Oger

Mais c'est aussi le début des ennuis, car cette hausse des recettes de cigarettes prive le couple des aides de l'Etat, versées pour le premier confinement au-delà d'une perte de 50% du chiffre d'affaires. "Sauf que le tabac, c'est pas de la trésorerie" rappelle Sébastien. "Nous on ne fait pas beaucoup de marge sur les cigarettes, on les achète à l'Etat avec une remise, mais ensuite c'est lui qui récupère l'argent. Donc ça gonfle le chiffre d'affaires, mais c'est de l'argent fictif".

La claque du deuxième confinement

En juin, puis l'été les affaires reprennent, doucement. "C'est surtout à partir de septembre qu'on a vu nos clients revenir au bar" raconte Angèle, "en fait à l'automne ça repartait tout juste, et là..." Et là, le deuxième confinement arrive, et le couple se retrouve à la peine. "C'est beaucoup plus difficile, parce que les gens travaillent, donc ils font leurs courses ailleurs, et même chose pour le tabac, les jeux, la presse" se désole Sébastien.

"Pourtant ils ne se plaignaient pas" raconte Yasmine Adamy-Bois, la présidente du comité des Fêtes de Huisseau sur Mauves. "Quand j'ai demandé comment ça se passait, Angèle m'a dit : "ça va aller. Mais en fait, _en discutant autour de moi, je me suis rendu compte qu'ils pourraient bien être obligés de fermer_, qu'ils étaient vraiment à la peine. Alors je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose".

Une cagnotte en ligne jusqu'au 5 janvier 2021

Cette habitante de Huisseau depuis 14 ans a donc lancé une cagnotte en ligne, jusqu'au 5 janvier 2021, sur la plateforme Leetchi avec pour objectif de récolter 4000 euros, pour permettre au couple de faire face, un peu, aux difficultés. Et depuis la solidarité s'exerce, d'autant que Yasmine a placé des tirelires un peu partout dans les commerces voisins, distribué des flyers dans toutes les boîtes aux lettres, installé de grandes affiches à l'entrée du village de 1600 habitants.

Arnaud Roger le charcutier de Huisseau sur Mauves © Radio France - Anne Oger

Dans sa charcuterie, juste à côté du bar-tabac, Arnaud Roger a installé une de ces tirelires, au comptoir. "Oui je suis totalement solidaire, j'espère surtout que ça permettra de rappeler aux gens la chance qu'ils ont d'avoir des commerces dans leur village, il y en a qui n'en ont déjà plus. Et moi j'irai chez eux pour mes achats de cadeaux de Noël, du whisky, des choses comme ça, parce que je pense qu'ils préfèrent travailler que toucher l'argent une cagnotte".

Et en effet, c'est aussi le sens de ce geste solidaire : rappeler aux habitants que leurs commerces de proximité sont fragiles. "L'Etat a dit on va vous soutenir, on va défendre les communes sinistrées" tempête Sébastien. "Eh bien pour l'instant on n'a rien vu venir et c'est nous, pour l'instant, les sinistrés".

Mais Angèle, derrière son comptoir, a déjà vu arriver de nouveaux clients, comme cette dame qui allait ailleurs pour faire son loto, et qui désormais, a promis de venir chaque semaine : "ça fait chaud au coeur" confie Angèle.