A Ingrandes-sur-Vienne un mouvement de grève aux Fonderies du Poitou

Par Vincent Hulin , France Bleu Poitou

Les salariés des Fonderies Fonte et Alu attendent beaucoup des négociations entre leur groupe St Jean Industrie et Renault leur principal donneur d'ordres. En 2019 on passerait de 800.000 à 400.000 culasses à fabriquer. La baisse des volumes fait peur aux fondeurs.