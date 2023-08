À Is-sur-Tille, Aurélie propose de faire du troc de fournitures scolaires

Comment faire des économies en se procurant des fournitures scolaires ? C'est la question qui se pose à chaque rentrée. D'autant que cette année, l'UFC-Que Choisir constate une hausse de 10% des prix des fournitures scolaires sur un an (entre juillet 2022 et juillet 2023). C'est même 14% pour les prix des produits de papeterie comme les cahiers, les feuilles et classeurs. Alors à Is-sur-Tille, au sein de l'épicerie "À l'Auré du Vrac", vous pouvez faire des économies. La gérante, Aurélie, organise un troc de fournitures scolaires. C'est-à-dire que vous pouvez venir déposer les cahiers, feuilles, cartouches d'encre qui traînent dans vos placards, pour les donner et en faire profiter d'autres personnes. Et évidemment, c'est gratuit.

Aurélie a été surprise de l'engouement autour de son initiative. "C'est le post le plus partagé de ma page Facebook !", raconte-t-elle. On fait du tri dans son placard, et on dépose à l'épicerie (...). Une cliente est même venue avec un carton rempli de fournitures !" Aurélie a dû mettre en place tout un stand, puisque la panière qu'elle avait mise à disposition de ses clients s'est très vite remplie. "L'idée c'est aussi que les gens se servent", poursuit-elle, en rappelant que l'initiative est gratuite. Les fournitures resteront jusqu'à la fin du mois de septembre. S'il en reste, la gérante en fera don à une association d'étudiants.