Is-sur-Tille : une pharmacie se dote d'un robot pour trier et ranger les médicaments

À Is-sur-Tille (Côte-d'Or) l'une des pharmacies vient de s'équiper d'un robot, un appareil capable de trier et ranger les médicaments. Pour le pharmacien, cette acquisition présente plusieurs avantages : le robot offre un réel gain de temps pour le pharmacien ou le préparateur et évite les possibles erreurs de délivrance. Pour récupérer un médicament, le pharmacien doit simplement cliquer sur une borne et le robot se charge de trouver puis de faire tomber la boîte sur un tapis roulant. Réalisé sur mesure, ce robot est le plus grand de ce type en France.

C'est sur cette borne que le pharmacien commande les médicaments, déposés ensuite par le robot via un tapis roulant © Radio France - Antoine Gavory

Palier les problèmes de recrutement

L'autre avantage : la robotisation permet à des commerces situés en zone rurale de faire face aux problèmes de recrutement. On estime aujourd'hui qu'il y a 15.000 postes à pourvoir en pharmacies, c'est à dire 5000 de plus que l'année dernière, en 2022.

