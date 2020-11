A Issoire, un abbé fait le pari de diffuser sa messe sur internet

Filmée par un ordinateur et par une tablette, la messe de l'abbé Bernard Rosnet est diffusée à la fois sur Facebook et sur Youtube.

A Issoire, dans le Puy-de-Dôme, l'abbé Bernard Rosnet a fait le pari du numérique pour permettre à ses paroissiens de continuer à suivre ses messes malgré le confinement. Deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche, l'abbé diffuse en direct sa messe sur internet.

Pour ceci, il est épaulé par des paroissiens, notamment côté technique. Ce dimanche matin, c'est Guillaume qui s'en occupe, en train de faire tenir en équilibre une tablette sur deux bibles pour bien filmer l'autel. Guillaume, venu avec sa guitare, anime les chants pendant l'office aux côtés de son épouse et est ravi d'être là : "_C'est très important de continuer à partager_, aujourd'hui c'est nous, mais il y a un roulement la semaine prochaine nous serons à la maison sur le canapé devant l'ordi."

"Ça ne remplace pas le présentiel mais ça reste du partage"

Dans sa robe blanche de curé, l'abbé Bernard Rosnet abonde : "Il était très important de préserver ce lien avec les paroissiens, malgré le confinement".

Il se dit "très content" des retours reçus, "les gens ont vraiment l'impression d'assister à la messe", et compte ainsi continuer à diffuser ses messes en ligne. C'est la seule solution selon lui, "et encore il faut encore faire attention, je porte toujours le masque, sauf quand je parle, et on se tient bien à distance", même s'il regrette de ne pas pouvoir faire de "vraie communion".

Cela fait 10 jours que l'abbé Bernard Rosnet diffuse ses messes sur internet. © Radio France - Théophile Vareille

Un abbé qui se veut "solidaire" et qui refuse le présentiel

Par ailleurs, l'abbé Bernard Rosnet désavoue les nombreux rassemblements pour réclamer la réouverture des églises organisés dans toute la France ce dimanche. Selon lui il faut être "solidaire" et tenir compte du contexte sanitaire : "Si les messes sont interdites, c'est pour une raison, la situation est critique, moi-même je le vois malheureusement, je célèbre beaucoup plus d'obsèques que d'habitude, et très souvent des morts du Covid-19."

Il compte donc préparer Noël avec ses paroissiens toujours via internet et non en présentiel.