À Issoudun, Delta ménager a fait le pari il y a vingt ans de la réparation

C'est en 2004 qu'Armand Ligout a eu l'idée de créer Delta Ménager : "Je voyais qu'il y avait un manque dans le secteur pour faire réparer ses appareils électroménagers. J'étais salarié chez Rosière dans le Cher, je faisais de l'assistance téléphonique et je voulais faire quelque chose de plus concret et puis j'avais un côté entrepreneur", explique-t-il. Armand Ligout s'installe à Issoudun. "À l'époque, les appareils électroménagers coûtaient relativement cher, c'était un investissement, donc quand il y avait un problème, on essayait de les faire réparer."

L'entreprise, qui a ouvert un deuxième pas-de-porte à Vierzon, a été précurseure dans le domaine. Prolonger la vie de notre lave-linge ou de notre machine à café est aujourd'hui dans l'air du temps. "Nous avons une clientèle qui est plus jeune, sensible à la lutte contre le gaspillage, à ne pas épuiser les ressources de la planète", constate Armand Ligout dont l'entreprise effectue une vingtaine de déplacements par jour sur le Berry mais aussi parfois le nord de l'Allier et de la Creuse. "Ce sont de petites bricoles le plus souvent. 99 % des réparations se font sur place sous les yeux du client", précise M. Ligout. La hausse du prix de l'électroménager de 30 à 40 % pousse aussi les consommateurs à faire réparer plutôt que remplacer : "Nous avons plus de demandes depuis un an et demi".

Le label Quali Répar

Delta Ménager est pour l'heure la seule entreprise artisanale du Berry à avoir le label Quali Répar, un label mis en place par l'État afin de favoriser l'économie circulaire. Selon le type d'appareils, l'entreprise peut recevoir jusqu'à 25 euros ce qui diminue d'autant le montant de la réparation. La moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise se fait avec les particuliers et 30 % en sa qualité de centre service agrée pour plusieurs fabricants et arques pour les appareils encore sous garantie.

Depuis cet été, l'entreprise propose aussi des appareils électroménagers de seconde main revendus à petits prix. "Nous avons conclu un partenariat avec le magasin Boulanger à Bourges. Il s'agit d'anciens appareils qui sont repris lors de l'achat d'appareils neufs et qui sont réparables", précise M. Ligout. Un autre moyen de préserver les ressources.