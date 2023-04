A Issoudun, la formation maroquinerie fait peau neuve

Le pôle maroquinerie du lycée professionnel Balzac-D'Alembert fait peau neuve. En rénovation, depuis plus d'un an, Les élèves ont pu découvrir ce bâtiment refondé et y continuer leurs leurs études dès le mois de janvier mais le pôle a été inauguré en grande pompe mardi 4 avril, en présence du président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau.

Coût totale : deux millions d'euros. Les deux-tiers proviennent de l'état dans le cadre du plan de relance. Cette somme à principalement financé les nombreuses nouvelles machines qui habillent l'atelier de 458m2 à disposition des élèves de la formation. Le reste, provenant de la région, à pour sa part permis de financer la rénovation énergétique du bâtiment.

François Bonneau en visite au pôle de formation maroquinerie du Lycée Balzac-d'Alembert à Issoudun © Radio France - Corentin Bemol

Dans les yeux des étudiants de terminales du bac professionnel, le changement est exceptionnel : "Avant on avait des vieilles machines et on faisait beaucoup plus de choses à la main, maintenant c'est bien mieux".

Pour françois Bonneau, cette formation est un vrai plus sur le territoire. "On met une spécialité qui correspond vraiment au développement de l'emploi sur l'Indre". "On est en train de prouver que ces métiers là ont leur place en France, ça s'appelle la relocalisation, ce qu'on fait là c'est au service des métiers de demain".

Une formation qui attire les élèves de toute la région. Les trois quarts des effectifs ici viennent d'un peu partout : Creuse, Eure-et-Loir ou encore Indre-et-Loire. Une formation quasi unique, dans la région, un seul autre établissement propose cette formation : Vendôme dans le Loir-et-Cher.