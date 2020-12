Les syndicats FO et CGT de l'aéroport de Brest ont déposé ce vendredi un préavis de grève pour les 18, 19 et 20 décembre, premier week-end des vacances de Noël. Ils espèrent mettre la pression à la direction pour peser sur de nouvelles discussions prévues ce lundi.

A L'aéroport de Brest, l'intersyndicale dépose un préavis de grève pour les 18, 19 et 20 décembre

Les syndicats FO et CGT ont déposé un préavis de grève pour le premier week-end des vacances de Noël

Ils espèrent ne pas aller jusque là, mais comptent bien peser sur les discussions avec la direction ce lundi sur l'accord d'entreprise. Les syndicats Force Ouvrière et CGT ont déposé ce vendredi un préavis de grève pour les 18, 19 et 20 décembre, premier week-end des vacances de Noël. Depuis plusieurs mois, la direction d'ABO veut imposer des baisses de revenus aux 170 salariés pour surmonter la crise et éviter des licenciements. Les discussions n'avancent pas.

Nouvel accord d'entreprise

En raison de la crise sanitaire, le trafic aérien a chuté cette année, et il devrait tomber à 425.000 passagers à l'aéroport de Brest, soir trois fois moins que l'an dernier. La direction tente depuis plusieurs mois de faire signer aux syndicats un nouvel accord de performance collective qui raboterait les congés, les primes et les heures supplémentaires. Les syndicats ont fait des contre-propositions qui seront présentées lundi à la direction. A l'issue de ces discussions, les syndicats, avec les salariés, décideront de la suite à donner à ce préavis de grève.