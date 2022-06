À l'aéroport de Nice, les produits confisqués à l'embarquement sont donnés aux Restos du Cœur

C'est le seul aéroport en France à le faire ! L'aéroport de Nice donne aux Restos du Cœur les produits confisqués à l'embarquement : cette bouteille de shampoing, qui dépasse les 100 ml réglementaires, ce pot de tapenade, que vous pensiez pouvoir emmener en cabine, et qui finalement ne passe pas… Au lieu de les jeter, depuis trois mois maintenant, vous pouvez choisir de les donner aux Restos du Cœur.

"On s'attendait pas à autant !" - René Clausse, responsable du centre de la rue de Turin à Nice.

"On reçoit de tout : de la nourriture, des boissons, de l'eau, du coca… des produits d'hygiène, énormément. C'est de la nourriture qui sort de l'ordinaire, des produits un peu fins que nous n'avons pas aux Restos. En hygiène c'est pareil, ce sont souvent des produits de grande qualité que les bénéficiaires sont très heureux de récupérer !"

René et François détaillent les produits présents dans les caisses qu'ils récupèrent © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

En moyenne, les bénévoles des Restos du Cœur récupèrent 100 kg de dons par semaine et le dispositif va encore se développer : pour l'instant, le don est possible sur quatre portes d'embarquement. À partir de la semaine prochaine, ce sera possible sur six portes.

René et François, bénévoles, chargent la camionnette des Restos du Cœur avec les deux caisses de produits récupérées aujourd'hui © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"Le bénéfice est pour tout le monde" explique Aymeric Staub, porte-parole des Aéroports Nice Côte d'Azur. "Pour les Restos d'abord. Sur la base de nos chiffres de 2019, on estime qu'on pourrait leur donner 150 produits par jour. Bénéfice aussi pour les passagers : quand on se faire retirer un produit, souvent on est en colère, mais quand on leur dit qu'ils peuvent en faire un don, il n'y a plus de tension et c'est plutôt une forme de gratitude qui s'installe. Et puis le bénéfice il est aussi pour les agents de sûreté, qui ne sont plus face à des passagers en colère."

Au moment de la fouille des bagages et passagers, cette affiche vous indique que vous pouvez donner vos produits confisqués aux Restos du Cœur © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Côté passagers, on salue le projet : "C'est une super initiative !" selon Yann. "Je suis un grand adepte de la cause des Restos du Cœur, je préfère que ces produits leur soient donnés plutôt que de gaspiller ! Je leur donnerai sûrement mon shampoing." "C'est vraiment super !" s'enthousiasme Charline. "Surtout que jusqu'à présent, on ne savait pas trop où allaient ces produits. Moi qui suis assez tête en l'air, j'oublie régulièrement que je ne peux pas emmener un shampoing en cabine par exemple. J'étais parfois assez déçue, agacée qu'on me l'enlève. Mais maintenant je vais pouvoir oublier des choses sans trop de regrets !" sourit-elle.