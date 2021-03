A l'aéroport de Vatry, le groupe ASI implante un nouveau site pour des plus gros avions

Un immense hangar de près de 2.500 mètres carrés, une porte de 37 mètres de large sur 15 m de haut : voilà le bâtiment dans lequel s'implante ASI group sur le site de l'aéroport de Paris Vatry dans la Marne. L'entreprise champenoise ASI Aviation est déjà présente sur l'aérodrome de Reims Prunay, elle emploie une cinquantaine de salariés, et ce nouveau site il est complémentaire. "Le hangar offre la capacité de prendre des avions beaucoup plus gros, on peut mettre un Airbus A 320, deux ATR 72, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui à Reims Prunay, donc c'est un vrai plus pour l'activité", explique le PDG Jean-Pierre Kohn.

La porte du hangar permet d'accueillir des gros porteurs. © Radio France - Sophie Constanzer.

Accueillir des plus gros avions

A Reims Prunay, ASI garde donc l'ingénierie, la fabrication des avions F 406, la maintenance... Mais les capacités sont en effet limités sur l'aérodrome, la piste d'atterrissage ne fait qu'un kilomètre contre 4 km à l'aéroport de Paris Vatry. Et l'objectif c'est donc d'accueillir des plus gros porteurs ici, avions militaires ou hélicoptères par exemple. "On est à 60 km de Prunay donc on limite le risque et on peut faire intervenir nos experts rapidement", préciseJean-Pierre Kohn. Trois emplois sont crées dans un premier temps sur le site de Vatry.

Les douanes sur place pour faciliter encore l'export

Le groupe ASI est spécialisé dans les systèmes embarqués de surveillance aérienne pour les appareils militaires par exemple ou les avions des douanes. La gendarmerie et la police sont aussi des clients. Et le groupe réalise plus de 80% de son chiffre d'affaires à l'export, il est présent dans 40 pays. Et le regard de Jean-Pierre Kohn est tourné vers l'Afrique : "on travaille avec le Mali, on a livré 3 avions depuis 2013 et on veut notamment développer et structurer notre présence sur le continent africain, et ce hangar il nous permet d'avoir une vraie vitrine auprès de nos clients étrangers".

Le hangar a été financé par des fonds publics. © Radio France - Sophie Constanzer

Avions équipés pour surveiller les côtes maritimes, pour lutter contre le braconnage, ou encore faire des mesures anti pollution... Et l'implantation d'ASI à Vatry a un vrai avantage pour les douanes. Les douanes sont sur place. Le hangar qui est désormais aux mains du groupe ASI, il a été financé avec des fonds publics : près de 2,7 millions d'investissement, dont 1,3 million par le département de la Marne, gestionnaire de l'aéroport Paris Vatry.