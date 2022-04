À l'aéroport Nice Côte d'Azur, United Airlines lance sa liaison directe entre Nice et New-York

Ce samedi 30 avril marquait le vol inaugural entre Nice et New York proposé quotidiennement par la compagnie United. C'est un vol saisonnier qui sera possible jusqu'au 7 septembre.

Après Delta et La Compagnie, une troisième société aérienne opère un vol direct entre Nice et New York. Il s'agit de la compagnie américaine United. Un vol quotidien et saisonnier est proposé à partir de ce samedi 30 avril et jusqu'au 7 septembre. "Ce vol s'adresse évidemment aux nombreux touristes américains qui viennent en vacances sur la Côte d'Azur mais nous avons aussi beaucoup d'entreprises dans notre département qui exportent aux États-Unis. Une ligne de plus, c'est un moyen de plus de faire du business", détaille Franck Goldnadel, le directeur de l'aéroport Nice Côte d'Azur.

Des discussions sont en cours entre la compagnie United et l'aéroport de Nice pour prolonger cette liaison toute l'année.