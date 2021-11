A l'approche de la saison d'hiver, le casse-tête du recrutement en Pays de Savoie

A quelques semaines du début de la saison touristique, le Salon alpin de l'hôtellerie et des métiers de bouche à Albertville est un rendez-vous particulièrement attendu. Il draine 12.000 visiteurs professionnels et quelques 200 exposants. Mais le manque de main d'œuvre ternit les retrouvailles.

12.000 visiteurs professionnels et quelques 200 exposants. La 15e édition du Salon alpin de l'hôtellerie et des métiers de bouche à Albertville s'est ouverte lundi. C'est l'occasion pour les professionnels du secteur de se retrouver après deux ans de morosité, liée à la crise sanitaire. Seulement, les retrouvailles sont ternies par une question qui se fait de plus en plus pressante : celle du recrutement. Tous peinent à trouver de la main d'œuvre et la crise sanitaire n'a rien arrangé.

"La vraie problématique de ce salon cette année, c'est de réussir à avoir des équipes complètes pour pouvoir faire une saison d'hiver dans de bonnes conditions" - Stéphane Fages, organisateur du Salon alpin

Stéphane Fages, l'organisateur du Salon alpin et directeur de Savoie expo, veut voir d'abord le positif. Il y a du monde au salon. Les voyants sont au vert côté réservations pour la saison d'hiver. Les annonces du Premier ministre ce week-end concernant l'ouverture des stations et le port du masque obligatoire ont rassuré. Mais une inquiétude est partagée par tous les professionnels : le manque de personnel, et ce, quel que soit le secteur, constate-t-il.

"Bien entendu, il y a une partie de ces emplois saisonniers qui se sont volatilisés, qui ont disparu parce que les gens en ont profité pour faire autre chose. C'est le cas, bien sûr, pour les hôteliers, cafetiers, restaurateurs et métiers de bouche qui sont les visiteurs du salon. Mais c'est également le cas pour les exposants, puisque eux aussi sont liés à la saisonnalité. Ils ont aussi besoin de personnels pour faire la saison d'hiver, que ce soit dans le transport, la manutention, ou la livraison."

Pour Stéphane Fages, _"la vraie problématique de ce salon, c'est de réussir à avoir des équipes complètes pour pouvoir faire une saison d'hiver dans de bonnes conditions, en assurant bien sûr toujours le service optimal pour chacu_n".

"On fait des efforts sur les salaires, nos saisonniers sont nourris, logés, mais ça ne suffit pas pour les ramener" - Sébastien Frison, restaurateur à Val d'Isère

Noémie Dallara recrute pour l'hôtel Alpaga à Megève. Elle avait préparé ce salon alpin depuis longtemps et elle ne s'attendait pas à faire chou blanc. Pas un candidat ne s'est présenté mardi lors de cette journée spéciale recrutement : "On s'attendait à avoir beaucoup de personnes à rencontrer, mais là, il y a carrément zéro candidat. Certains collègues sont partis à la mi-journée", s'étonne-t-elle.

Sébastien Frison, le patron du restaurant l'Etincelle à Val d'Isère n'avait jamais rencontré de telles difficultés pour recruter, en 20 ans de métier. "Dans nos montagnes, on a été punis. On a eu 20 mois sans activité et là, on reprend avec une pénurie de main d'œuvre, des gens qui ont changé de métier. Le pass sanitaire, l'obligation vaccinale, il y a une partie de notre personnel qui n'y est pas favorable. Aujourd'hui, il nous manque quatre postes en cuisine".

Et pourtant, les recruteurs mettent le paquet pour attirer les candidats, explique Sébastien Frison. "On fait des efforts sur les salaires, nos saisonniers sont nourris, logés". Il est rejoint par Noémie Dallara de l'hôtel Alpaga à Megève : "On va aussi proposer à notre personnel des avantages sur les forfaits de ski. On propose aussi des évolutions au sein de notre groupe".

Face à la pénurie de main d'œuvre et la saison qui arrive à grand pas, les hôtels et restaurants des Pays de Savoie ont très peur de devoir réduire leur capacité d'ouverture.