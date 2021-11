Du retard dans les livraisons pour Noël, mais les magasins de jouets berrichons sont épargnés par la pénurie

Alors qu'avec la hausse du coût des matières premières et de celui des transports, on pouvait craindre une pénurie de jouets dans les magasins spécialisés pour Noël, elle ne devrait finalement pas avoir lieu en Berry. Quelques ruptures et retards de livraison sur certains produits sont possibles.

À un mois et demi de Noël, certains anticipent déjà les courses pour donner le sourire aux petits, au pied du sapin... Mais pas sûr que vous trouviez déjà votre bonheur ! Avec les tensions sur les matières premières et le transport depuis le covid, une pénurie mondiale de jouets était crainte. Un gros défit à relever pour les magasins de jouets qui font en moyenne 60% de leur chiffre d'affaire à Noël. En Berry, les professionnels font face à du retard dans les livraisons, mais évitent la pénurie.

REPORTAGE - Au JouéClub de Saint-Maur dans l'Indre, tous les produits ne sont pas arrivés, mais il n'y a pas de raisons de paniquer Copier

Une multitude de facteurs entraîne un retard sur les livraisons

Il n'y a pas de réelle pénurie, mais des livraisons en retard, selon Anabella Leroux, la responsable du JouéClub de Saint-Maur, à côté de Châteauroux dans l'Indre. Elle a passé ses commandes en mai : "c'est au fur et à mesure, on appelle tous les jours nos fournisseurs, et pour certains produits ils n'ont pas de date."

Selon elle, cela concerne surtout les produits composés d'électronique : "on ne produit pas de composants électroniques en France". La commerçante montre alors un produit électronique pour les bébés, présent dans le catalogue de son magasin, pour lequel elle n'a pas encore de date de livraison.

Anabella Leroux, la responsable du JouéClub de Saint-Maur © Radio France - Sophie Allemand

Il y a effectivement une tension au niveau des matières premières, mais aussi du retard pris sur les transports maritimes. De nombreux produits viennent d'Asie, or depuis le début de l'épidémie le coût des conteneurs a triplé, voir plus. "Il faut absolument que le conteneur soit plein pour qu'il parte, sachant qu'il faut à peu près trois mois pour venir en France. Ensuite cela peut bloquer au niveau des douanes à l'arrivée dans les ports, comme le Havre", ajoute Anabella Leroux.

On a anticipé cette potentielle pénurie, ce qui fait qu'elle ne devrait pas arriver. Il n'y a pas de raison de paniquer.

"Il y a un vrai redémarrage mondial avec des demandes fortes aux quatre coins du monde, donc au niveau du transport, des conteneurs, des matières premières, ou des dockers français... Il faut que toutes les machines redémarrent correctement", ajoute Cyril Marion, responsable des magasins JouéClub de Bourges et Saint-Doulchard, dans le Cher.

Il faut anticiper comme d'habitude, mais pas de panique ! Il ne devrait pas y avoir de larmes au pied du sapin, selon Cyril Marion. Il a 20% de stocks en plus cette année : "il ne devrait pas y avoir de drame, c'est plus un décalage dans le temps. On a anticipé cette potentielle pénurie, on a commandé plus, ce qui fait qu'elle ne devrait pas arriver".

"Il ne devrait pas y avoir de drame" : Cyril Marion, responsable des magasins JouéClub de Bourges et Saint-Doulchard Copier

La hausse du prix du transport au niveau mondial a un impact sur le prix des jouets, les fournisseurs amortissent le coût : il faut compter en moyenne 5 à 10% de plus cette année. Par exemple pour un jouet qui coutait 30 euros, comptez plutôt 31 euros cette année.

Les produits le plus compliqués à se procurer cette année sont les Pokémon qui vivent une engouement inattendu. Le volume de vente des produits Pokémon a été multiplié par 7 en un an. © Radio France - Sophie Allemand

à lire aussi Pas de pénurie prévue à Noël dans les magasins de jouets