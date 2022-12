A l'approche de Noël, les bretons sont au rendez-vous dans les magasins

Il reste deux dimanches avant Noël. Deux dimanches où les magasins et centres commerciaux seront ouverts notamment à Saint-Brieuc, Vannes, Saint-Malo et Rennes ! Pour cette dernière ligne droite avant les fêtes, les commerçants espèrent faire le plein dans les magasins et ils sont plutôt optimistes d'après Stéphanie Verrimst, déléguée générale de l'Union du commerce du Pays de Rennes, invitée de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Comment se passe le début de ce grand rush avant Noël ?

Stéphanie Verrimst : Depuis plusieurs semaines, on voit que les clients sont déjà au rendez-vous, surtout en terme de fréquentation. Pour l'instant, c'est plutôt du repérage d'après les retours des commerçants. Mais on a bon espoir que les achats se fassent sur ces derniers quinze jours.

Comment on évalue cette année 2022 comparé à l'an dernier ?

On est à peu près au même niveau de fréquentation. Les commerçants sont un petit peu rassurés parce qu'après deux années de Covid, où là c'était une période très compliquée. Là, on revient un petit peu sur les chiffres de 2019. On voit qu'il y a peut-être des arbitrages qui vont se faire, mais on sent aussi que les gens ont envie de prendre cette période un peu comme une parenthèse. On a tous en tête les sujets de sobriété et de pouvoir d'achat, mais l'envie aussi de faire plaisir et de se faire plaisir. Donc on verra dans quelle mesure les arbitrages seront faits d'ici quelques semaines.

Vous le disiez, la période est délicate, entre la crise énergétique, la baisse du pouvoir d'achat, et le dérèglement climatique, vous pensez qu'elle pourrait avoir des conséquences sur la consommation à court terme ?

Elle en déjà. On voit que sur certains postes, les ménages réduisent certains achats.La clientèle est préoccupée par tout l'environnement, que ce soit la crise énergétique, la pénurie de certains produits. Donc c'est vrai que ça impacte déjà un peu la consommation.

L'ouverture les dimanches avant Noël, c'est devenu quelque chose d'habituel, c'est intéressant pour les commerçants ?

Ce sont toujours des dimanches qui sont très forts en activités. Ça permet déjà d'étaler le flux sur l'ensemble du week end, puisqu'on peut avoir des samedis qui sont très fort. Et c'est un rendez-vous aujourd'hui qui est vraiment donné aux Rennais de pouvoir retrouver les commerces dans une ambiance en plus festive puisque les décorations sont mises, les animations sont présentes et c'est un rendez-vous familial qui est très attendu.