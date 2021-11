À l'approche de Noël les commerçants dijonnais font gagner des cadeaux pour attirer les clients

Ça y est, le compte à rebours est lancé pour Noël et pour les commerçants la période est cruciale. Mais le contexte n'est pas évident pour eux avec l'épidémie de Covid qui repart à la hausse et la concurrence toujours féroce des géants en ligne. En boutique on craint donc une nouvelle saison ternie après une année déjà difficile. Pour les commerçants du centre-ville de Dijon pas question pour autant de baisser les bras, bien au contraire.

Un concours d'une valeur de 900 euros

L'union des commerçants de la rue Piron, qui a repris ses activités depuis un an, a même redoublé d'efforts pour s'organiser pour les fêtes. Au programme une décoration commune avec un code couleur : du blanc, de l'argent, de l'or. Et ça n'est pas tout.

Elle a aussi lancé une forme de tombola version calendrier de l'avent sur sa page Instagram "La rue Piron". Chaque jour un commerçant y fait gagner un lot : couronne de fleurs, jeu de société...Il y en a pour tous les goûts et le montant total des cadeaux s'élève à 900 euros.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des commerçants très motivés

Cette année, les commerçants de la rue Piron sont donc bien décidés à ne pas revivre l'expérience difficile de la saison dernière. "Déjà on est ouverts", souffle Armelle de Dieuleveult, gérante de la galerie Yellow Corner et trésorière de l'union des commerçants. "Avec le Black Friday et le lancement des illuminations de Noël on sent une certaine effervescence", poursuit-elle.

À côté, dans la boutique Jocade, spécialisée dans les jeux de société, Stéphane, le responsable, un bonnet de Père Noël est même plutôt optimiste. "Cette année, ça a commencé plus tôt que d'habitude et là on est à fond dans les cadeaux pour les fêtes donc même si ça ralentit un peu en décembre, parce que les gens ont pris de l'avance, ça ne sera pas la catastrophe".

Les avis divergent côté clients

Un paquet sous le bras, Mathilde commence ses courses de Noël. "J'ère de boutique en boutique, explique-t-elle, pas question de faire des achats en ligne, je veux voir ce que j'achète, toucher, poser des questions."

Un peu plus loin Floriane est moins catégorique : elle fait les deux, à la fois achat sur internet et en boutique. "Ça dépend d'où je trouve et des prix, détaille-t-elle tout en précisant qu'elle travaille en centre-ville et achète pas mal de cadeaux ici.

Beaucoup de personnes interrogées assurent vouloir privilégier les commerces locaux pour leurs cadeaux. Rien ne dit que cette résolution sera tenue mais avec près de 300 euros de budget cadeau par Français en moyenne c'est loin d'être négligeable pour les commerçants qui comptent énormément sur cette période.