A l’approche de Noël, un salon pour trouver des cadeaux vintage à Toulouse

Et si vous offriez des cadeaux de Noël de seconde main ? Le réveillon, c'est dans un mois. Et cette année, plus d'un Français sur deux (53 %) compte acheter un au mois un cadeau d'occasion selon une étude Kantar pour Ebay. Vous pourrez peut-être trouver des idées au salon Toulouse vintage samedi et dimanche à l'Hôtel-Dieu à Toulouse. Une cinquantaine de vendeurs professionnels y proposeront des vêtements, du mobilier, des accessoires, des vinyles, ou des bibelots. Audrey Quenin, la créatrice du salon Toulouse vintage, a répondu aux questions de France Bleu Occitanie pour la Nouvelle éco.

A partir de quand un produit devient-il vintage ?

Il faut qu'il ait plus de 20 ans pour être pour être estampillé vintage. Par exemple, les années 2000, l’époque de Britney Spears, c’est déjà vintage !

Vous dites que les produits vintage sont des produits responsables. C'est une notion importante sur ce salon ?

Oui, c'est très important. Cela fait des années qu'on organise des salons vintage et on constate que de plus en plus que les gens qui viennent sur ces salons cherchent à protéger et à renouveler leur mobilier ou leur garde-robe dans un souci écologique. Avant on réparait et on conservait les objets plus longtemps. Aujourd'hui, on a tendance à jeter tout ce qui est obsolète et qui ne fonctionne plus. Et je pense que les gens ont envie de revenir vers des matières plus solides et plus fonctionnelles. Et plus esthétiques aussi, puisque ça permet de se différencier, d'avoir un côté original qu'on n'a pas forcément avec les produits d'aujourd'hui.

Que représente le marché du vintage, aujourd'hui en France ?

En 2020, ça représentait 7 milliards d'euros pour l’ensemble du marché. Et pour la friperie, à peu près 1 milliard d’euros. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau de la friperie, par rapport à 2019, on a une augmentation de 140 %.

Comment ça s'explique ?

Il y a un côté économique, bien sûr : c'est moins cher d'acheter quelque chose qui a déjà été porté, mais aussi un côté original, parce que c'est surtout les 25 37 ans qui sont concernés. C'est 33 % des consommateurs pour la friperie. Et le côté responsable. On veut acheter différemment, protéger l'environnement et consommer de manière durable. Du coup, on achète en friperie.

Le marché du vintage, c'est un marché qui se développe ?

Ah oui, oui. Et ça, ça se développe vraiment de plus en plus. On a des prévisions comme quoi le marché de la friperie dépassera celui de la chaîne en 2028.

C'est assez inattendu. C'est ça un vrai changement d'habitudes ?

Oui, c'est exceptionnel. Par exemple, le plus important grossiste de fripes français, Kilo Shop, a fait un chiffre d'affaires de 42 millions d'euros en 2021. Par rapport à 2016, c'est une augmentation de 40 % par rapport à son chiffre d'affaires. Donc c'est énorme. C'est vraiment le futur mode de consommation du vêtement, clairement.

Le salon Toulouse vintage aura lieu samedi 26 et dimanche 27 novembre à l'Hôtel-Dieu à Toulouss entre 10h et 18. L'entrée coûte 5 euros.

