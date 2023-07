À l'approche des JO de Paris 2024, les commerçants se préparent à accueillir les touristes

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 approchent à grands pas. À partir du 26 juillet 2024, les touristes, notamment anglophones, se rendront en nombre dans la capitale. Ils devraient être 15,9 millions pendant les deux mois des JO, selon l'Office du tourisme de Paris.

Les commerçants se préparent doucement à l'afflux de visiteurs, surtout dans les quartiers très touristiques. Près de Notre-Dame de Paris, restaurants, bars et commerces anticipent leur arrivée, non sans difficulté. Un guide, intitulé "Do you speak touriste ?", leur a, d'ailleurs, été distribué par la CCI pour les aider à améliorer l'accueil des touristes.

Do you speak touriste ?

Dans sa boutique de souvenirs, Mohammed l'admet, il a parfois du mal à s'occuper des touristes étrangers. L'anglais n'est pas vraiment son fort. "C'est compliqué, mon niveau d'anglais n'est pas très avancé", reconnaît-il. Quand on lui demande s'il sait dire au moins une phrase en anglais, il répond : "you are welcome, nice to meet you".

Même chose pour Didier, restaurateur dans le Quartier latin. Il n'est pas très à l'aise avec les langues étrangères. "Hablas español, frencès, arabic et english", s'essaie-t-il difficilement. Alors, pour prendre les commandes, il a déjà tout prévu. "Comme c'est très touristique, les cartes sont traduites en plusieurs langues, français, anglais, espagnol, italien et allemand", raconte-t-il. Déjà un problème en moins avant l'arrivée des touristes.

Les restaurateurs parisiens ont déjà traduit leurs menus en anglais © Radio France - Justine Claux

Deux fois plus de clients

Avant le début des Jeux Olympiques, il faut également anticiper l'afflux de touristes. De nombreux restaurateurs prévoient d'embaucher. "Nous, on est déjà 12 personnes à travailler toute l'année, il faudrait qu'on soit cinq à six de plus. J'espère que d'ici là, on n'aura plus de soucis de recrutement parce que c'est délicat en ce moment", explique Philippe, qui travaille dans un restaurant rue de la Huchette.

Il faut également prévoir suffisamment de marchandise. Toufic, qui tient une boutique de souvenirs, est déjà prêt : "on a plein de produits pour les JO, des t-shirts 2024, des casquettes, la mascotte, des porte-clés, des pins et des mugs", énumère-t-il. Avec les JO de Paris 2024, les commerçants du quartier Notre-Dame s'attendent à voir doubler leur clientèle.