A l'arrêt depuis fin octobre, le cirque Claudio Zavatta patiente à Saint-Hilaire-du-Harcouët

Le cirque Claudio Zavatta était en représentation à Saint-Hilaire-du-Harcouët dans le sud-Manche lorsque le deuxième confinement a été annoncé fin octobre. Depuis, tous les spectacles sont arrêtés, mais le cirque, lui, est resté sur place, dans le parc d'activités Saint-Hil Park.

Sur les 50 artistes, une quinzaine vit ici depuis six mois et s'occupent des animaux, une trentaine de lions, chameaux, dromadaires, lamas, chevaux et autruches qui profitent des grands espaces enherbés du parc.

Jamais plus de 2 mois d'arrêt d'habitude

Jamais en 300 ans et cinq générations, nous n'étions restés aussi longtemps à un endroit, sourit Didier Prein. Sourire mais lassitude dans la voix du dompteur : l'emplacement est idéal, la solidarité locale fonctionne, raconte-il, mais depuis près de 6 mois, les journées se ressemblent :

La municipalité, ici, ils sont super sympas, alors on s'est dit, on reste ici. On n'est pas habitué à rester sur place aussi longtemps. C'est tous les jours la même routine. On s'occupe des animaux le matin et le soir, durant quelques heures, mais entre deux, le temps est long.

Le cirque a reçu des aides de l'Etat "pour nourrir les animaux" notamment mais il y a d'autres charges, "les assurances et tout le train-train quotidien", décrit Didier Prein. Toute la famille est désormais impatiente de remonter le chapiteau et reprendre les spectacles.

Quatre lionceaux sont nés en février au cirque Claudio Zavatta. © Radio France - Lucie THUILLET

Les acrobates tentent de "garder la forme"

Impossible de répéter son numéro d'acrobatie sur rollers en plein air, pendant l'hiver alors Joy, le fils de Didier Prein, s'entraîne comme il peut :

Tous les jours, je vais courir et je fais de la musculation pour rester en forme. Mais quand on pourra reprendre notre numéro, il faudra s'y mettre un mois à l'avance pour retrouver tous les muscles qu'on a perdu.

La note positive, conclut Didier Prein, ce sont "les nombreux habitants qui viennent se promener ici tous les jours", attirés notamment par les quatre lionceaux, nés à Saint-Hilaire, il y a peine deux mois.