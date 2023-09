"À l’Atelier Tuffery, les mains qui fabriquent sont les mains qui vendent"

Julien Tuffery nous présente l'Atelier Tuffery, fondé par son arrière-grand-père, et qui fabrique des jeans made in France

C’est un cévenol, centenaire et qui prouve que les entreprises gagnent à faire du Made in France. En tout cas, lui s’y retrouve. Et plutôt très bien. L’Atelier Tuffery, le plus ancien fabricant de jeans français s’apprête à tripler sa production. Trois fois plus de pantalons (mais pas que), donc, grâce à un atelier new-look, inauguré, ce mercredi, à Florac. "On est loin de la manufacture à l’ancienne, avec des machines à coudre les unes à côté des autres, explique sur France Bleu Gard Lozère le patron, Julien Tuffery. Ce qu’on a voulu, ce sont des locaux qui n’ont rien à envier aux open-spaces des entreprises numériques. L’idée, c’est de créer un lieu où les salariés ont plaisir à vivre et bosser."

Grâce à cet agrandissement, l’Atelier Tuffery va donc pouvoir fabriquer, à terme, 110.000 à 120.000 pièces par an. "C’est vrai que notre développement a été fulgurant, ces dernières temps, mais nous nous devons de croître doucement, estime le jeune PDG. Tout simplement parce qu’on forme en interne nos équipes." Ces dernières années, en effet, l’entreprise est passée de trois à 32 salariés.

Ces "mains qui fabriquent" sont, comme aime à le répéter Julien Tuffery, "les mêmes que celles qui vendent". Et en effet, c’est la politique du patron : être proche du client. Un argument de vente ? Plutôt un état d’esprit, dit-il, et pourrait-on ajouter, un esprit de bon sens. "Un pantalon qui sort de nos atelier va durer dans le temps, et si besoin, le client peut venir nous voir pour le réparer, plutôt que d’en racheter un. L’idée, c’est de mieux consommer" Imparable et… surtout cohérent au vu du prix : un bras, pour habiller deux jambes. C’est-à-dire, entre 130 et 290 euros le pantalon.

"Mais c’est une somme que vous pouvez diviser par le nombre d’années que vous allez le porter. Peut-être 10 ! Et donc, à terme, ça vous reviendra toujours moins cher que si vous achetiez quatre pantalons à 19 euros… qui risquent de ne pas vous durer, souligne Julien Tuffery. Il faut peut-être commencer par là avant de dire que le Made in France est cher." Cher, donc, mais pour ces raisons, écologiques et économiques : acheter moins, mais mieux et soutenir les emplois… près de chez soi.

