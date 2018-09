10.000 chefs d'entreprises du bâtiment partiront à la retraite dans les années à venir, selon la Fédération française du bâtiment. Il faut donc du monde pour les remplacer. A Metz, 17 jeunes futurs patrons ont fait leur rentrée, le vendredi 7 septembre, pour une formation organisée par la fédération BTP Moselle et l'école supérieure des jeunes dirigeants du bâtiment (ESJDB). Un cursus appelé "Entrepreneur du bâtiment", en 18 mois, à raison d'une semaine par mois, afin d'avoir les armes pour reprendre les rênes d'une entreprise.

J'ai assez rapidement voulu être mon propre patron" - Loïc

Pour l'instant, Loïc est responsable administratif dans l'entreprise de dallage industriel gérée par sa mère. Mais bientôt, il reprendra le flambeau, avec enthousiasme : "J'ai fait pas mal de petits boulots avant, en tant que salarié, et j'ai assez rapidement voulu être mon propre patron. Ma chance, c'est d'avoir une mère qui a sa boîte dans un domaine qui m'intéresse."

Il va donc mettre ces 18 mois de formation à profit pour se perfectionner en management, en comptabilité ou encore en marketing. Et l'avantage de la formation c'est aussi de se constituer un réseau avec les autres élèves, explique-t-il : "J'espère, par la suite, à la fin de la formation pouvoir compter sur mes collègues si j'ai besoin d'un renseignement par exemple".

La comptabilité, la finance, ce sont des choses que j'ai appris sur le tas et que j'ai besoin d'approfondir" - Zohra

Mais on ne devient pas chef d'entreprise en claquant des doigts. Et Zohra le sait très bien. Elle était dans la fonction publique, elle est désormais chargée d'affaire dans une entreprise du bâtiment, et elle compte sur la formation pour combler ses lacunes : "Pour moi, le plus difficile, dans la mesure où ma formation initiale est très différente de ce que je connais aujourd'hui et de ce qui m'attend pour la suite, ce sont toutes les notions de comptabilité, de finances... Ce sont des choses nouvelles que j'ai appris sur le tas et que j'ai besoin d'approfondir avec cette formation."

Autre difficulté, gérer le passage de relais avec les patrons actuels. Ces chefs d'entreprise "cédants"participeront aussi à la formation, avec leurs futurs repreneurs.