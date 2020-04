A l' EHPAD municipal de Charleville-Mézières, des visites à distance, sur un parking pour les résidents

Cela fait six semaines, que Guy, un pensionnaire de 86 ans de l'EHPAD municipal de la Grande Terre de Charleville-Mézières dans les Ardennes, n'a pas vu sa famille.

Ce mercredi 22 avril est un jour spécial. Guy , qui recevait d'habitude des visites plusieurs fois par semaines avant l'épidémie de Covid 19, a pu revoir ses proches pour la première fois et fêter avec eux son anniversaire en se tenant à distance.

La famille de Guy et le personnel de l'EHPAD muncipal ont tout prévu pour l'anniversaire de Guy © Radio France - Alexandre Blanc

Fêter ses 86 ans sous le soleil et sur le parking de l'EHPAD

Depuis le début de l'épidémie de Covid 19, et l'interdiction des visites dans les EHPAD, Guy voyait ses enfants et ses petits-enfants par vidéo. Mais ce mercredi, il a demandé à voir sa famille pour son anniversaire. C'est donc avec un masque sur le visage que Corinne et Thierry, son fils et sa fille sont arrivés sur le parking de l'EHPAD. Ils sont restés sur le trottoir, derrière le grillage et une haie de végétaux.

A quelques mètres de là, Guy les attend à l'ombre d'un chalet en bois. Toutes les conditions de sécurité sanitaires sont respectées pour cette visite . Un espace barriéré a été installé autour de Guy et le personnel soignant est là pour procéder aux échanges de cadeaux et de petits mots avec sa famille située à plusieurs mètres de lui.

Guy , installé dans un espace qui respecte les mesures sanitaires pour les visites © Radio France - Alexandre Blanc

Pour ses 86 ans, Guy a droit à une forêt noire surmontée d'une bougie. Pour les cadeaux , il faudra attendre encore un peu. Ils resteront dans un sas pendant 24 heures avant d'être désinfectés et remis au pensionnaire.

A l'EHPAD de la Grande Terre de Charleville-Mézières, il y a 80 résidents. Dans les prochains jours, l'établissement prévoit 5 visites de famille par jour. L'objectif est de permettre à tous les résidents qui en font la demande de voir leur famille d'ici 3 semaines.

Dans cet EHPAD municipal, aucun cas de coronavirus n'a été confirmé à ce jour.