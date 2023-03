A l'heure de la nouvelle collecte des Restos du cœur, le nombre de bénéficiaires en forte hausse en Dordogne

Aux Restos du Cœur, chaque saison qui passe fait grossir le nombre de bénéficiaires. En 2022-2023, sur fond de sortie de crise sanitaire et de guerre en Ukraine, ils et elles sont de plus en plus nombreux. En Dordogne, pour cette 38ᵉ saison, on compte 6500 bénéficiaires, soit un bond de 23 %.

L'inflation à deux chiffres qui se poursuit ces mois-ci et fait exploser les prix des produits de base, a forcé un certain nombre d'hommes, de femmes, avec leurs enfants, à franchir la porte des Restos. 430 000 repas ont ainsi été servis en Dordogne et 800 tonnes de produits collectés et redistribués.

Le nombre de bénéficiaires a augmenté de 20 % au centre de la route d'Angoulême à Périgueux © Radio France - Valérie Déjean

Les bénévoles se mobilisent

Ils seront près de 600 ce weekend dans 73 supermarchés et hypermarchés de Dordogne pour aller à votre rencontre et collecter des denrées non périssables (produits secs, pâtes, riz, conserves) mais aussi des produits d'hygiène et spécialement pour des bébés. Certains, bénévoles d'un jour, viendront renforcer les effectifs. Ils vous remettront un sac avec un flyer expliquant tout ce dont les bénéficiaires ont besoin. À l'Intermarché de Coulouniers-Chamiers des élèves de seconde Pro du lycée agricole viendront leur donner un coup de main. Dans notre département, la collecte se termine samedi soir.

Philippe Manceau, responsable adjoint du centre de la route d'Angoulême aux côtés de deux bénévoles - Genevièe Lodieu et Valérie Brémond © Radio France - Valérie Déjean

Au centre de distribution de la route d'Angoulême à Périgueux, L'augmentation est visible. Le responsable-adjoint du centre Philippe Manceau voit arriver route d'Angoulême des réfugiés, des familles monoparentales avec beaucoup de tout-petits, bientôt une trentaine, des retraités qui n'arrivent plus à boucler leurs fins de mois.

Simone vient récupérer des colis pour sa fille de 45 ans qui ne peut pas se déplacer, elle est, en invalidité. Marine, toute jeune bénéficiaire pour cause de revenus insuffisants, est aussi là pour accompagner ses parents qui viennent chercher à manger.

Christian bénéficiaire devenu bénévole

Christian, lui, tient sa place à la distribution et au dépôt de Périgueux depuis plusieurs mois. Ce retraité de 61 ans a connu la galère. Il est venu toquer à la porte en tant que bénéficiaire voilà un an et demi, il va mieux. Il a donc tout naturellement rejoint les bénévoles pour distribuer des conserves de légumes ou de plats cuisinés, avec un grand sourire. "J'ai décidé de donner mon temps aux Restos. Ils m'ont tant donné, maintenant, c'est à mon tour."

Christian , 61 ans, ancien bénéficiaire devenu bénévole aux Restos du Coeur de Périgueux © Radio France - Valerie Déjean

Deux camions itinérants en novembre prochain

C'est l'une des nouveautés à venir. Car les personnes en difficulté ne peuvent pas toutes se déplacer jusqu'aux 26 centres de distribution du département. À partir du début du mois de novembre prochain, deux camions partiront sur les routes du Bergeracois et du Nord de la Dordogne pour distribuer des colis aux plus isolés.