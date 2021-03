À l'hôpital Avicenne de Bobigny, des soignants attendent toujours le paiement de leurs heures supplémentaires

Avec la crise sanitaires, les soignants de l'hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis) ne comptent plus les heures supplémentaires effectuées depuis un an. Pourtant, certains agents attendent toujours le paiement de ces heures, parfois depuis des mois.

Des heures supplémentaires payées en retard, voire pas du tout. C'est ce que vivent depuis plusieurs mois des soignants de l'hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis), mobilisés en première ligne depuis l'année dernière, pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Des dizaines d'heures sup non payées, des milliers d'euros en moins

Malika est infirmière anesthésiste au SAMU 93. Depuis le mois de novembre, elle attend que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, lui règle ses 35 heures supplémentaires et ce n'est pas faute d'avoir demandé. "Quand je vais au bureau du personnel, en janvier, on me dit que ce sera payé en février, puis en février en mars... tous les mois on me dit que ça sera payé le mois d'après !", déplore-t-elle. "C'est pénible de devoir réclamer son salaire, on ne devrait pas avoir à faire ça".

D'autant moins acceptable qu'elle a l'impression parfois de réaliser des heures sup sous la pression. "On a pas le choix, on est très sollicités, on reçoit des mails pour remplacer à droite ou à gauche.. On se sent un peu harcelés", nous confie Malika.

L'hôpital Avicenne de Bobigny dépend de l'AP-HP © Radio France - Hajera Mohammad

Sa collègue, Sabrina, infirmière aux urgences depuis une dizaine d'années, attend toujours le paiement de 24 heures supplémentaires, soit plus de 1.000 euros à toucher en théorie. "Je ne demande rien de plus que d'être payée pour le travail que je fais, c'est juste notre dû, c'est une question de respect !", rappelle la soignante, touchée par le Covid-19 lors de la première vague.

Ces heures sup majorées à 150%, "effectivement on les fait parce que ça met un peu de beurre dans les épinards, mais on le fait aussi parce qu'on sait que les patients ont besoin de nous", rappelle l'infirmière.

À l'hôpital Avicenne de Bobigny, des soignants attendent toujours le paiement de leurs heures supplémentaires - REPORTAGE

Un sous-effectif chronique au service de gestion selon la CGT

Comment expliquer ces retards de paiement ? Selon Lucie Branco, secrétaire de la CGT Avicenne, le service paie et gestion est en "sous-effectif chronique". Avant la fusion des hôpitaux d'Avicenne à Bobigny, Jean Verdier à Bondy et René-Muret à Sevran en un seul et même groupement hospitalier, chaque établissement avait son propre service administratif. Désormais, un seul et même service s'en occupe pour ces trois hôpitaux qui représentent plus de 3.000 agents. "Il y a quelques temps, on avait encore 12 agents de gestion, aujourd'hui, on a 8 qui sont débordés, épuisés", explique Lucie Branco.

Appel à la grève le 12 mars

Difficile pourtant pour la syndicaliste d'avancer un chiffre précis de salariés concernés par ces retards de versements, ni un volume globale d'heures non payées. Mais selon Lucie Branco, des salariés des hôpitaux de Sevran et de Bondy connaissent le même sort et pour elle le problème est plus large : c'est le manque global d'effectifs au sein de l'hôpital qui est en cause, dit-elle.

"C'est pas normal qu'on soit obligés de faire des heures supplémentaires parce qu'on embauche pas. La priorité aujourd'hui à l'hôpital, c'est d'embaucher", encore plus dans un département où les candidats ne sont pas nombreux, rappelle-t-elle.

Pour alerter sur ce problème d'heures non payées et les effectifs manquants, la CGT a lancé un appel à la grève pour le vendredi 12 mars dans les hôpitaux Avicenne et René-Muret à Sevran. Une réunion est prévu mercredi entre la direction de l'hôpital et les syndicats, selon nos informations.

"La priorité aujourd'hui à l'hôpital, c'est d'embaucher" - Lucie Branco, secrétaire de la CGT à Avicenne

La réponse de l'AP-HP

L'AP-HP, contactée par France Bleu Paris, reconnaît qu'au dernier trimestre 2020, la DRH des Hôpitaux Universitaires de Paris Seine-Saint-Denis a connu plusieurs départs, "ce qui a provoqué un retard dans le traitement des heures supplémentaires". Un plan de régularisation a été lancé en décembre et à ce jour, "la quasi totalité des heures supplémentaires a bien été payée".

Néanmoins, "il reste une dizaine de situations avec un reliquat d'heures supplémentaires à verser". Selon l'AP-HP, "il est apparu que le traitement de la paie était particulièrement vulnérable à l'absentéisme". Une nouvelle organisation sera mise en place dès le 1er avril 2021.