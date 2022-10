A l'hôpital d'Orléans, les urgences sont de nouveau au bord de l'explosion

60 patients à gérer en même temps, quand le seuil est normalement fixé à 36, pour assurer une gestion à peu tenable des délais de prise en charge. Ce mardi 4 octobre, le service des urgences de l'hôpital d'Orléans connaît de nouveau une situation très tendue, au point que le personnel soignant a exercé son droit pendant quelques heures, en début d'après-midi.

Pour le syndicat Sud Santé, c'est l'histoire qui se répète. Sandrine Servoz est la secrétaire du CHSCT, le comité hygiène et sécurité de l'hôpital d'Orléans. Elle rappelle que le manque de personnel et de lits disponibles dans les autres services de l'hôpital pour prendre en charge les patients après leur admission dure depuis plusieurs mois et que la situation est tendue depuis le mois de janvier. "Souvenons-nous qu'entre janvier et mars, il y a eu cinq droits de retrait, de nombreux CHSCT extraordinaires pour en arriver à ce que des agents soient en épuisement professionnel et que des médecins fassent grève".

L'accueil du public déjà fermé ce week-end face au grand nombre de patients

Fin mars 2022, l'immense majorité des soignants avaient été placés en arrêt maladie pour cause d'épuisement professionnel, au point que l'hôpital avait dû fermer son service des urgences, et appeler les patients à appeler le 15 et à se retourner vers d'autres établissements de santé de la métropole d'Orléans. Depuis, la crise est récurrente. Durant le week-end, les urgences ont déjà fermé leur accueil du public face au trop grand nombre de patients.

Ce mardi, après le droit de retrait des soignants, la direction de l'hôpital a finalement réussi à trouver une quinzaine de lits pour soulager le service, et le personnel a repris le travail. Mais le manque de lits dans tout l'hôpital, qui crée un phénomène d'engorgement aux urgences, reste majeur. Il y a encore 188 lits fermés dans tout l'hôpital d'Orléans.