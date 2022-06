A l'hôpital Daumézon de Fleury-les-Aubrais, les soignants en psychiatrie au bord de la rupture

"A chaque fois, on alerte, et à chaque fois je me dis que c'est de pire en pire", Stéphane est infirmier depuis 28 ans et n'a jamais connu une situation aussi critique "on manque de tous les personnels".

Aujourd'hui à l'hôpital de Santé Mentale Georges Daumézon, il manque une trentaine d'infirmier. Les postes sont ouverts, mais personne pour y postuler, regrette la direction. C'est à cause de cette pénurie que 17 lits vont fermer dans une "unité de crise" au mois d'août, là où les patients sont les plus fragilisés.

"On est maltraités mais aussi maltraitants"

Lundi 27 juin, une trentaine de personnels soignants mais aussi techniques de l'établissement étaient mobilisés pour crier leur désespoir : "On est maltraités mais aussi maltraitants" regrette Emma, infirmière depuis deux ans. "C'est le métier que je veux faire, mais ce qui est sûr c'est que je ne veux pas le faire comme ça" affirme-t-elle. Elle détaille les difficultés de mettre en place des ateliers avec les jeunes qu'elle encadre, ou encore les entretiens nécessaires avec eux.

De meilleures conditions de travail

"On fait un recul de 30 ans dans la psychiatrie" regrette Sandrine, infirmière et secrétaire syndicale CGT. Parmi les demandes, une meilleure rémunération, plus d'étudiants formés, mais aussi un pôle de formation rattaché à l'établissement, pour permettre de faire grandir son attractivité.

Une motion a été proposée par les syndicats à la direction, pour être ensuite envoyée aux pouvoirs publics. Cette dernière a promis de la soumettre, après réécriture. Les grévistes promettent de leur côté de scruter les modifications faites avant de l'accepter.