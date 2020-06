A l'hôpital du Bailleul, la CFDT dénonce "la grande souffrance" de certains salariés

Dans un courrier envoyé mi-mai à l'ARS (Agence Régionale de Santé) et au conseil de surveillance, le syndicat dénonce "l'insécurité" et la "grande souffrance" qui touchent de nombreux salariés des services administratifs. Et pointe du doigt la nouvelle directrice en place depuis un an.

Pressions constantes, humiliations, cris, malaises au bureau... Depuis un an, l'administration de l'hôpital du Bailleul serait devenu un enfer, où tout le monde viendrait "travailler la boule au ventre". Une situation "inédite, invivable et intolérable dans un établissement de santé" selon la CFDT de l'établissement, qui a décidé l'alerter l'ARS et le conseil de surveillance de l'hôpital.

"Dans un des services administratifs, le plus exposé, précise Evelyne Ménager, délégué CFDT et secrétaire du CHSCT (Comité hygiène, sécurité et conditions de travail) de l'hôpital, sept employés sur 14 sont ou ont été en arrêt maladie depuis un an et deux personnes ont fini par demandé leur mutation pour partir ailleurs. Si on élargit à l'ensemble des services administratifs, on est même sur quatre ou cinq départs."

Une situation qui toucherait non seulement des agents, mais aussi des cadres de direction, également à bout. "Les personnes vivent dans la peur, elles ne souhaitent pas revenir et ne veulent plus travailler avec cette directrice générale", précise Evelyne Ménager.

Alors qu'une expertise indépendante sur les risques psycho-sociaux vient d'être lancée au sein de l'établissement, la CFDT estime que ce travail prendra trop de temps. Et qu'il faut trouver une solution dès maintenant. L'ARS doit "prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé mentale et physique des agents et de prendre ses responsabilités", écrit le syndicat dans ce courrier envoyé le 19 mai. Et qui est jusqu'à présent resté sans réponse