Laval, France

Une dizaine de salariées de l'association Aid'A Dom ont arrêté de travailler entre 12h et 14h ce jeudi, rue du Haut-Rocher à Laval. Un mouvement de grève, à l'occasion du rassemblement des retraités. Pour ces femmes, chaque jour leur métier se résume à une course-contre-la-montre.

"J'ai l'impression d'être plus femme de ménage qu'aide à domicile" regrette Aurore, en poste depuis trois ans. "Entre chaque intervention, nous n'avons qu'un quart d'heure. Vous pouvez très bien être à Laval et quinze minute après devoir être à Bonchamp-lès-laval" termine la salariée. Le rythme quotidien de Mireille, auxiliaire de vie depuis 17 ans, ne lui laisse même pas le temps d'échanger avec les personnes âgées. "Souvent elles nous demandent encore plus. 'Vous ne pouvez pas me faire ceci ? Cela ?' Mais nous on ne peut pas par manque de temps. La seule visite que certains ont dans la journée c'est nous ... un quart d'heure c'est quoi ? Pas beaucoup" explique la professionnelle.

"On a l'impression de les laisser un peu tomber quoi" ajoute Fabienne, 28 ans de métier. Autre problème : de plus en plus de personnes âgées voient leur pouvoir d'achat baisser. "Certains ont une aide allouée pour une demi-heure afin de faire la toilette. Mais à côté de cela il y a aussi toute la prise en charge du ménage. Nettoyer, faire le lit, faire la vaisselle. Si l'usager n'a pas la capacité financière pour ces services, ce sont des tâches qui ne sont pas faites ou très rapidement" déclare Annie une des responsables à l'association.

Au SMIC et avec leurs voitures personnelles

Ce que souhaite Fabienne Verger, auxiliaire de vie depuis 28 ans, c'est un meilleur remboursement des indemnités kilométriques, car oui : les salariées utilisent bien souvent leurs véhicules personnels. "Nous sommes à 0,35 centimes d'euros du kilomètres. On demande à avoir un peu plus car nous roulons avec nos voitures. L'essence et le coût de la vie ont augmenté. Les salariés qui arrivent sont payés au SMIC, donc cela représente un budget essence conséquent" estime la professionnelle.