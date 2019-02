A l'initiative des pays de Savoie, manifestation des gilets jaunes ce mercredi à Genève

Albertville, France

Les autorités Suisses ont autorisé le rassemblement, et elles attendent près de 5.000 manifestants de France mais aussi d'Italie, Allemagne ou encore de Belgique.

L'un des organisateurs est originaire d'Albertville, Nicolas Mollier, 30 ans. Il est surpris par l'ampleur de cette intiative née en décembre dernier. "Au départ, on devait être une centaine de Savoie et des pays de Savoie. Je suis surpris par l'ampleur de l'engouement. Je suis contacté de la France entière".

Pour ce rassemblement des gilets jaunes à Genève, deux bus d'une soixantaine de places partent d'Albertville, deux de Thonon, deux d'Annemasse, un de Belley, deux de Grenoble ou encore deux car de Lyon ( de même capacité à chaque fois : 57 places).

L'ONU appellée à l'aide

Nicolas Mollier et ses collègues ont choisi le siège de l'Organisation des Nations Unies, car "c'est un organisme neutre. On lui demande de l'aide pour faire cesser la répression que l'on subit en France. Le but premier était de rendre hommage aux morts et aux blessés de la repression policière. Et aussi de démentir les propos du gouvernement qui estime qu'on est incapable de manifester sans violence et qu'on n'est pas nombreux."

L'ONU intervient dans des pays en guerre. Le gilet jaune de Savoie irait-il jusqu'à dire que la France est en guerre ? "Non. Le terme serait abusif. Mais on vit une repression qui n'est pas normale."

Le choix de la Suisse ne doit rien au hasard puisque c'est là que prospère le fabriquant d’armes "Bürger et Thomet" qui fournit à la France les LDB40 - lanceurs de grenades si décriés par les manifestants.

"On n'est pas des hors-la-loi"

Pascale de Cluses part en co-voiturage depuis la vallée de l'Arve pour ce grand rassemblement. "Le but est de dénoncer la façon dont on est traités. Faire cesser les violences. Faire cesser leurs armes. On n'est pas des hors-la-loi. On vient manifester pour notre vie, pour la vie de nos enfants, et on se fait massacrer tous les week-ends. Ce n'est pas normal."