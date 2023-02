À l'opposé de Bordeaux, les vins de Bourgogne ne connaissent pas la crise

"On pourrait vendre toute la récolte depuis chez nous, mais ce salon me permet de voir des acheteurs des quatre coins du monde en trois jours !" Comme tous ses collègues bourguignons, Perrine Parisot a le sourire. La gestionnaire du domaine "La Choupette", un domaine familial de 12 hectares à Santenay (Côte-d'Or) est présente pour la troisième année de suite au salon WineParis-Vinexpo, porte de Versailles à Paris. Un salon gigantesque qui regroupe une cinquantaine de pays producteurs et 3.400 exposants.

On y va pas pour acheter une petite bouteille. C'est un salon de négociants où se signent les contrats entre producteurs et revendeurs.

Cette année les acheteurs de toute la planète sont de retour. "J'ai rencontré pas mal de Thaïlandais, mais aussi des Chinois, des Australiens, des Néo-Zélandais et bien sûr des Européens" détaille Perrine Parisot.

Loin du marasme des vignerons du Languedoc-Roussillon où l'on parle de sur-production et du Bordelais où il est carrément question d'arracher 15.000 hectares de vigne, la demande reste très forte pour les vins de Bourgogne et les millésimes se vendent très bien. A tel point qu'il faut savoir dire non sans froisser le client. "On laisse les acheteurs nous donner le volume qu'ils souhaitent et après nous, on tranche, on leur dit "Bah voilà, vous vouliez 600 bouteilles, vous aurez 100 bouteilles garanties parce qu'on fait en sorte que tout le monde en ait cette année."

On déguste et on fait des affaires - DR

"Aujourd'hui, on pourrait vendre notre récolte de Puligny-Montrachet plusieurs fois dans l'année. Alors on dit, ok vous voulez du Puligny ? Mais on a aussi une carte de rouge qui est bien développée, donc si vous voulez du Puligny, il vous faut prendre aussi du Santenay Villages, du Santenay Premier Cru, Des Chassagne et des Maranges. Comme ça tout le monde est gagnant et nous faisons aussi découvrir notre carte de vins" indique la gestionnaire de la Choupette.

Le millésime 2022 déja en pré-vente

200 producteurs de Bourgogne sont regroupés sous la bannière d'un stand mis en place par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bourgogne-Franche-Comté. Jean-Michel Chartron, viticulteur à Puligny-Montrachet confirme cette situation que le monde entier nous envie.

"Depuis ce matin, j'ai vu des gens du Texas, j'ai vu des Italiens, j'ai vu des Estoniens, j'ai vu des Allemands, j'ai vu des Brésiliens. Et puis j'ai également vu des étoilé Michelin Parisiens qui sont venus également déguster nos vins. Malheureusement, le millésime 2021 étant extrêmement petit en volume, tout est déjà alloué ou pré-vendu. On profite justement de l'opportunité de ce salon pour présenter en avant première le millésime 2022. C'est plutôt un gain de temps pour nous que de voir les gens du monde entier venir à nous. Ensuite, on va à la pêche sur des marchés qui ne sont pas encore développés et qui pourraient l'être à l'avenir, en souhaitant que la récolte 2023 soit aussi généreuse que celle de 2022."

Comment rester uniques ?

Cette situation extrêmement profitable peut-elle encore durer longtemps, alors qu'il y a une montée en gamme de la production dans le monde entier ? "Oui, car nous avons une combinaison de climats et de sols uniques au monde, et cela se ressent pour nos Pinot noir et nos Chardonnay" pronostique François Labet, président du BIVB , le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne.

"Aujourd'hui 55% des bouteilles de Bourgogne sont vendues à l'étranger" souligne ce producteur. "J'entends dire "Vous êtes trop cher !" c'est faux à 95 %" sourit-il "5% de la production est à des prix stratosphériques, 15% peut être qualifié de "cher" et 85% est d'un admirable rapport qualité-prix. On vend dans le monde entier, mais on a jamais négligé nos marchés les plus proches. C'est l'équilibre à conserver."

Le salon Winexpo-Vinexpo Paris se poursuit jusqu'à mercredi soir, 15 février.