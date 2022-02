A l'Université de Lille, une distribution d'endives pour faire revenir les consommateurs

Plus personne ne veut manger d'endives, au grand désarroi des producteurs des Hauts-de-France. Pour redorer l'image d'un produit souvent mal aimé et faire revenir les consommateurs, une distribution gratuite a été organisée à l'Université de Lille lundi 21 février.

Les endiviers sont en crise. Depuis plusieurs mois, ils cumulent les difficultés : des prix au plus bas, jusqu'à 1 euro le kilo, des clients qui se font de plus en plus rares et des coûts de production qui explosent. Une situation que les 380 endiviers des Hauts-de-France connaissent bien, alors même qu'ils fournissent 95 % de la production d'endives nationale. Résultat : "On se retrouve avec beaucoup d'invendus sur les bras", explique Daniel Bouquillon, producteur d'endives à Vélu, près de Cambrai.

Mais ce ne sont pas les invendus qui ont été distribués gratuitement aux étudiants Lillois. "Ces produits auraient tout aussi bien pu être vendus en grande surface mais c'était une volonté des producteurs d'en faire don", tient à souligner Cécile Peltier. Elle est la coordinatrice régionale de l'Association Solaal qui a permis de mettre en relation les endiviers et l'épicerie solidaire "La Campusserie" de l'Université, dont les bénévoles assurent la distribution.

460 paquets d'endives distribués

Au total, 250 kg d'endives ont été donnés aux étudiants du Campus Pont de Bois. "On souhaitait en faire profiter les étudiants qui ont parfois du mal à acheter des légumes frais et locaux", indique Daniel Bouquillon. L'objectif de cette action : faire connaître un légume souvent boudé par les consommateurs. "Certains découvrent le produit, d'autres disent "beurk", mais en discutant avec eux, on espère pouvoir gagner des clients". Et pour redonner envie aux consommateurs de remettre de l'endive dans leurs assiettes, l'endivier distribue des petits livrets de recettes, pour changer des traditionnelles endives au jambon.

Une bonne idée pour Amélie, étudiante en troisième année de psychologie à Lille. "En tant qu'étudiante parfois, je ne m'attarde pas trop sur les rayons de légumes donc là c'est l'occasion. La plupart du temps, ce sont mes parents qui cuisinent des endives, mais avec ces petites recettes, pourquoi pas essayer toute seule", sourit la jeune femme.