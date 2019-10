A l'usine de chaussures Plastigom, les ventes directes cartonnent

Champagné, France

Charentaises, bottines, baskets, collants. Pendant trois jours, c'est le grand déstockage chez Plastigom. L'usine de chaussures, installée route de Fatines à Champagné, ouvre ses portes au public de jeudi à samedi. Une vente directe de ses trois marques (La vague, Paradoxale, Lundi bleu) à prix cassés.

Un événement très attendu

Ces ventes ont beau avoir lieu deux fois par an depuis 2012, elles attirent toujours beaucoup de monde. "Les premiers clients sont arrivés avant l'ouverture des portes, dès 8h15!", s'exclame la patronne de Plastigom, Anne-Lise Morin.

Sous le hangar les clients farfouillent joyeusement dans les bacs à chaussures. Il y a les nouvelles collections mais aussi les anciens stocks mais le but c'est surtout de faire des bonnes affaires. "Mon mari est déjà parti à la caisse, il a acheté deux paires de chaussures et deux paires de chaussons pour 200 euros", s'enthousiasme Nicole.

Je viens tous les ans. Je suis inscrite dans leur fichier clients, poursuit cette retraitée d'Arnage à la recherche d'une bonne paire de chaussons pour l'hiver

Du côté de la caisse, la file ne désemplit pas. "On n'a pas eu le temps de prendre de pause depuis ce matin, s'enthousiasme Diane. Les gens achètent beaucoup, ils font leurs réserves. Le panier moyen est autour de 100 euros par client." En trois jours, 2.500 paires de chaussures devraient être vendues.

Les salariés de l'usine assurent la vente directe auprès des clients © Radio France - Alice Kachaner

Des chaussons fabriqués dans la Sarthe

Les chaussures sont designées en France mais fabriquées à l'étranger, essentiellement en Inde, Espagne et Italie. En revanche, les charentaises sont garanties 100% made in France. Onze personnes travaillent à l'atelier. "On sélectionne les matière première, on coupe, on pique et on injecte les semelles", décrit la patronne de l'entreprise. Ces chaussons sont ensuite distribués en France mais aussi à l'étranger. L'entreprise affiche un chiffre d'affaires d'1,7 million d'euros.

La spécialité de la maison, les charentaises made in France! © Radio France - Alice Kachaner

La vente a lieu du jeudi 10 au samedi 12 octobre directement à l'usine Plastigom de Champagné.